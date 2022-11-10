霍纳：维斯塔潘2021赛季的夺冠最具统治力

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除了在2022年获得他个人的第二个F1车手总冠军外，维斯塔潘还以14场大奖赛胜利打破了单赛季获胜最多的世界纪录。

虽然单支车队占据统治力在大奖赛中很常见，但霍纳认为维斯塔潘今年的一往无前之势非常少见。

当被问及他是否认为2022年是他见过单个车手最具主导地位的赛季时，霍纳说：“梅赛德斯统治了许多年，但我认为就车手个人来说，可能的确如此。在22场比赛中，他现在是一个赛季中赢得分站次数最多的人。”

“除此之外，他赢得了两场冲刺赛比赛，而且并不是所有他赢的比赛，他都从杆位发车。所以他不得不更努力、拼得更多来得到那些胜利。我认为，当我们在年底回顾时，这一年马克斯得表现绝对杰出。他没有失误，整个赛季都很完美。他在发挥连贯性方面达到了令人难以置信得水准。”

Red Bull celebrates Max Verstappen's second world title in Japan. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

由于红牛赢得了制造商冠军，这是自2010年至2013年他们与塞巴斯蒂安·维特尔一起享受辉煌岁月以来，第一次成为双料年度冠军。

比较这两名车手时，霍纳认为，考虑到维斯塔潘现在表现多么优秀，他没有得到他应得的赞扬。

“他们是两名截然不同的车手，两名极其成功的车手，”他说。“我认为塞巴斯蒂安在他的职业生涯中取得的成就，使他成为这项运动中伟大和最成功的车手之一。”

“但我认为，就我们今天和今年所看到的来说，我们实际上正在见证一些非常特别的事情。事实上，我认为他的成就有时没有得到应该得到的赞扬，我认为我们今年见到的是一个处于最佳水平的车手所拥有的绝对杰出的表现。”

霍纳也相信，红牛能够帮助制造出这些冠军赛车以及其性能，让维斯塔潘和维特尔这样的车手闪闪发光，同样值得受到称赞。

“很多坐在工程办公室和车库里的人，以及工厂里的人，他们都与塞巴斯蒂安一起取得过成功，现在他们又和马克斯一起再创辉煌，“他说。

“我认为我们团队的DNA是我们是一支赛车队。我们的团队中聚集了赛车手，我们打破极限。我们在赛车的方式上咄咄逼人，我们追随我们的激情，那就是去赛道上尽我们最大的努力。我们正在遵循马特希茨的理念，即没有风险，就没有乐趣。”

翻译/Holiday