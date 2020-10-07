霍纳：维斯塔潘的合约里没有引擎相关条款

维斯塔潘自2016年在西班牙大奖赛前加入红牛并在那个周末赢得自己的首场F1分站胜利以来，已经承诺将效力于奥地利车队直至2023年年底。

然而近期本田令人震惊的退出决定引发了人们的猜测，认为这可能会给红牛留住维斯塔潘带来困难。有人声称，这名年轻车手的合同中甚至可能存在与引擎供应商相关的解约条款。

对此，红牛领队克里斯蒂安·霍纳反驳了所有关于维斯塔潘质疑他在红牛未来的说法，并认为本田将新引擎计划提前到明年年初的决定实际上增加了对未来的乐观期望。

“在他的合同中没有这样的条款，”在接受红牛ServusTV的采访时，霍纳谈及关于维斯塔潘的未来。“车手和车队之间的合同是私人的，但是马克斯的合同中绝对没有引擎相关的条款。”

“他很有竞争力。他在车队里感觉很舒服，并且坚信本田的计划。我想他也看到了本田已经把新引擎引入的时间从2022年提前至2021年。当然，这是令人鼓舞的。所以明年我们将向前迈进一步。他对此很兴奋，到2022年他还有很长的路要走。”

虽然距离红牛知道本田的退出决定已经有一段时日了，但尚未与未来潜在的引擎供应商展开任何严肃的讨论。

奥地利车队最可能的办法是与雷诺重新建立伙伴关系，尽管过去双方的关系曾一度非常紧张。然而，鉴于雷诺新CEO卢卡•德梅奥的上任改变了公司的氛围，霍纳表示自己对于雷诺的看法已经改变。

“我们现在必须开始考虑2022年的引擎合作伙伴，”英国人表示，“我们需要在今年年底前有眉目。“

”当然，我们必须考虑所有的可能性，所有的选择。但最终，（迪尔特里希）马特希茨先生必须决定如何推进此事。对我们来说，在未来几年拥有足够的动力来挑战梅赛德斯是相当重要的。

“我当然理解为什么人们认为我们会与雷诺进行谈判。散伙后，雷诺改变了。新的CEO带来了很多新鲜事物和一些变化。事情正在发展。”

虽然另一个可能的方法是本田向红牛或其他制造商提供其引擎的知识产权，但霍纳对上述情况发生或其他制造商进入F1持怀疑态度。

“在目前的规则下，引入新制造商的成本实在太高了，”霍纳表示，“所以在新的引擎——可能是2026年——到来之前，不会有新的制造商。开发的成本实在太高了。”

“国际汽联和Liberty Media必须管控这一点。他们在底盘方面做得很好。现在我们需要统一规格的引擎，并且还需要为动力元件设置预算帽。”

翻译/小飞侠