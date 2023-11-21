霍纳：维斯塔潘对拉斯维加斯的诚实观点“耳目一新”

维斯塔潘直言不讳地批评了拉斯维加斯把重心放在赛道外的表演上，并用两分钟的时间充满激情地解释了为何他觉得这项赛事缺乏传统赛道的激情。

他的评论在社交媒体上得到了许多车迷的赞赏，不仅包括他本人的支持者，还有支持刘易斯·汉密尔顿以及其他车手的支持者。

虽然维斯塔潘对车手们被要求参与额外的表现很不适应，但他愿意穿上红牛的“猫王”主题赛车服，并在回场圈唱起了“拉斯维加斯万岁”，霍纳认为这些值得尊敬。

“马克斯非常享受那场比赛，因为那是他热爱的，也是他来这里的目的，”霍纳表示。“事实上，他穿着埃尔维斯·普雷斯利（“猫王”）的服装赢得了比赛，并在回场圈演唱了《拉斯维加斯万岁》。虽然你必须明白这对他来说并不舒服，有种F1的炒作，但他准备了发言并发表了诚实的意见，这让人耳目一新。”

“我认为他也同意这对F1是一项重要的赛事，我认为就今天这场比赛和它所呈现的方式来说，那是他所喜欢的。他不是在评判这场比赛。我想他只是对这里的表演元素、‘超级碗’效果感到有点不适应。”

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, on the podium

当被问及维斯塔潘对“猫王”服装的想法有何反应时，霍纳解释道：“我们几周前就向他展示了这套衣服，他知晓并接受了这一想法。所以，我们的两位猫王都站上领奖台是一个漂亮的结果。”

在收获本赛季第18场比赛胜利后，维斯塔潘表示，在被老板“赶鸭子上架”后，他无法逃避演唱“猫王”的《拉斯维加斯万岁》，并承认比赛本身非常愉快。

“我一直觉得这将是一场很好的比赛。就像我之前说的，四条长直道、低速弯，你不会失去很多下压力，所以我对此从来没有问题。不过是的，比赛很有趣。克里斯蒂安赶鸭子上架后，我不能让他们尴尬，所以我必须唱歌。但我确实需要好好练练歌。”

翻译/小飞侠