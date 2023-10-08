霍纳：维斯塔潘“不只想赢，而且要统治”
红牛领队克里斯蒂安·霍纳在马克斯·维斯塔潘第三次赢得F1世界冠军后表示，荷兰人“不只是想赢，而且要统治”。
维斯塔潘在卡塔尔冲刺赛中获得第二名，这个结果足够他锁定2023年车手年度冠军，并且完成连续三年获得车手世界冠军。
本赛季已经进行的16场大奖赛，这位荷兰车手13次取胜，包括从迈阿密到蒙扎的十连胜，打破了原先由塞巴斯蒂安·维特尔保持的单赛季连胜场数纪录。尽管维斯塔潘过去三个赛季里频频登上领奖台最高处，而且时不时以巨大优势获胜，但时而听到他在比赛中对一些车队决策的不同意见，包括他试图在遥遥领先时冲击最快圈。
红牛今年的RB19赛车实力之强大，让人笃信其有机会实现赛季全胜的壮举，不想却在新加坡翻船。那个周末因为赛车底板高度的调整等等，维斯塔潘难以驾驭赛车，最终以第五名完赛，本赛季第一次无缘领奖台。
背靠背的日本大奖赛里，RB19恢复了应有的统治力，红牛也在合作伙伴本田的主场赢得了今年的制造商年度冠军。霍纳在赛后透露，他与维斯塔潘在前往铃鹿前进行了交流，而荷兰人要求车队改正赛车问题，并且明确表示他需要能够领先对手20秒完赛的赛车——那个周日他最终对第二名的兰多·诺里斯拥有19.3秒的优势。
在卡塔尔的夺冠夜，霍纳谈起维斯塔潘时表示，这种几乎无情的苛刻要求鞭笞了红牛不断进步。英国人说到：“他毫无保留，始终付出一切。这在内部推动和鼓舞着车队。他坚持不懈地追求成绩，他不只想赢，而且要统治。”
“你可以在任何伟大的运动员身上看到这一点，他们都追求卓越。这也是他如此杰出的标志。他时而会显得桀骜不驯。他是纯种的赛车手，他固执己见、意志坚定。他绝对全情投入。”
Max Verstappen, Red Bull Racing with his new helmet
Photo by: Red Bull Content Pool
虽然从2015年就开始参加大奖赛，今年已经是维斯塔潘第九个F1赛季，但他依然只有26岁。在世界冠军次数上，他加入了阿亚顿·塞纳、尼基·劳达、尼尔森·皮盖特、杰基·斯图尔特、杰克·布拉伯姆的行列。而在分站胜利数量上，在本赛季还有六场大奖赛（包括卡塔尔大奖赛）的情况下，他有机会追上甚至超过53胜的维特尔——从而跃居新的历史第三。
在世界冠军新闻发布会上，当被问到多少胜利是他的目标时，维斯塔潘没有给出明确的答案，而是声称现在的成就已经超出了他最早的梦想。
“是的，我当然想尽可能地赢得比赛。我知道从第三名到第二名的差距很大。因此，我希望在我的职业生涯中，可以达到这个之间。那就很好了，”荷兰人答道。
“但我不知道，这在很大程度上取决于接下来的几场比赛和未来几年会发生什么。 我不知道这种情况会持续多久。我很享受现在，我觉得这也很重要。我所取得的成就甚至超过了我的梦想，超过了我想在F1中定下的目标，不是吗？所以我很享受现在。我们会看到最终的结果，但这已经远远超出了我的想象。所以这很完美。”
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