霍纳：红牛/保时捷合作谈判拖延与个人未来毫无关系

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众所周知，红牛和保时捷已经就2026年的可能交易进行了一段时间的谈判，这笔交易将使这家大众集团拥有的制造商加入F1比赛，并获得车队的股份。

然而，自最初打算在7月的奥地利大奖赛上宣布该伙伴关系以来，已经过去了近两个月，而在赞德弗尔特的围场里，传言称谈判可能已经停滞不前。

霍纳自2005年以来一直监管红牛车队在F1的运营。上周日他被问及一个谣言，即如果保时捷与车队合作，他会担心自己失去工作吗。 但霍纳对该猜测置之不理，称任何谈判都集中在保持现有管理结构上。

“围场里总是有疯狂的谣言。” 霍纳说。“我最近对这个车队做出了长期承诺。事实上，我们一直在进行的讨论都基于保持管理结构相同，这一直得到完全认可。 因此，我认为我真的不需要对疯狂的猜测去发表评论。”

红牛与保时捷谈判的延迟被认为与双方对该项目未来有不同看法有关，因为它涉及股份交易。 奥地利车队一直对其独立性感到自豪，这引发了人们对保时捷参与程度以及这家德国汽车制造商对未来决策有多大发言权的疑虑。

霍纳上周五在赞德弗尔特表示，任何潜在的合作伙伴都必须决定是否想按照红牛的条件加入F1，并且车队正在推进自己的2026年动力单元计划。

上周日的比赛中，马克斯·维斯塔潘取得了本赛季的第10场胜利，扩大了红牛车队在车手和制造商年度积分榜上的优势，霍纳说：“车队是红牛全球最大的营销资产。我们为什么要长期从战略上妥协呢？”

“对于2026年，我们已经做出了全面的保证。我们已经为红牛动力系统公司招募了一些F1行业内最优秀的人才，我们在55周内成立了一个工厂，配备了全面运转的马力机，我们已经为2026年建造了第一台原型发动机，并已经在暑假前运转。

“我们走在一条非常令人兴奋的轨道上，不依赖于外部参与或投资，如果在战略上有合适的合作伙伴（可以一起合作）。”

霍纳称红牛是一个“特立独行的品牌”，而且其运营方式“完全不同，我们DNA的一部分是能够采取重大行动”。

“当你想到我们多年来我们在做车手决定或战略决定时，（红牛老板）迪尔特里希·马特希茨一直在背后全力支持我们。” 霍纳说。“这是红牛车队内在力量和DNA的重要组成部分。”