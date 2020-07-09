霍纳：红牛没有对梅赛德斯“搞事情”

在奥地利的2020赛季第一个比赛周末，梅赛德斯与红牛在赛道上下都擦出了火花。

虽然梅赛德斯三年来第一次在红牛的主场获胜，但是过程算得上惊险。除了W11赛车自身的可靠性隐患，亚历山大·阿尔本在尾声阶段向领先的梅赛德斯车手发起强烈冲击，而六届世界冠军刘易斯·汉密尔顿在与对手的战斗中，因为被认定引发撞车被罚时5秒。

在正赛之前，红牛也连续在国际汽联面前试图打击德国车队。先是在周五练习结束后，向赛会干事递交了针对梅赛德斯DAS系统的抗议。然后是周日上午，奥地利车队要求赛会干事对汉密尔顿涉嫌在排位赛最后时刻违反黄旗的事件重新调查，而新证据使英国人被罚掉了第一排的发车位。

周日赛后，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在接受采访时声称红牛的做法属于“下狠手”。

“我觉得周五的抗议实际挺公平”奥地利人向Motorsport.com表示，“但是周日不是，我是那么认为的。公平起见，如果你想要明确规则，你可以那么做。”

“然后到了周日早上，推翻前一天的决定，如果你有新证据，那么规则是允许的。正如我之前说的，你只能勉强接受。”

“我认为在那场比赛里，把所有事情放到一起看，（汉密尔顿被罚5秒）处罚有点太严厉。再来回答你的问题，（红牛）下狠手了。”

三年来，红牛第一次在主场没有取得胜利，而且因马克斯·维斯塔潘和阿尔本先后退赛而一分未得。

赛后被要求回应沃尔夫的评价时，霍纳说道：”并非如此。我认为我们从一开始就明白无误地向DAS系统地可行性提出了疑问。

“今天你们也在比赛中看到了，车手被指示使用它来控制轮胎温度。所以那是转向系统？无论如何它被认定合法。事情就是这样。所以很明显现在其他车队有了选择来尝试开发自己版本的系统。”

就在周五第一节练习里，霍纳在接受Sky Sports连线时表示，红牛需要弄清楚DAS系统的合法性，然后再考虑是否消效仿。

本周末，赛季的第二场比赛继续在红牛环进行之前，红牛在官方网站上刊登了霍纳的个人专栏，他声称对梅赛德斯已经属于客气的，而且透露在提出抗议之前就与沃尔夫进行了沟通。

“对于抗议。第一份针对他们DAS系统的抗议在墨尔本的时候就已经在准备了。我们唯一搞清楚的途径就是在比赛周末向FIA提出抗议，”霍纳表示。

“如果我们想搞事情的话，我们本来可以在排位赛或者比赛之后抗议。我事先就同托托谈过，这里面没有恶意，只是想弄清楚关于那些规则不够明确的地方。”

“我们感觉那是一个用来给轮胎升温的设置装置，就像在比赛中看到的，但抗议的目的是达到明确性，而现在我们有了。清楚的是这个系统是合法的，我们会考虑开发自己的，如果我们觉得以我们余下的套件来说，它是值得开发的。”