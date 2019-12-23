霍纳：红牛引擎竞争力承诺首次得到兑现

红牛-雷诺的合作关系在2010年至2013赛季期间连续四次赢得了F1双料世界冠军。但当雷诺在V6涡轮增压混合动力时代陷入困局时，他们的关系开始恶化。同时红牛车队对他们在性能和稳定性方面缺乏进步，变得越发沮丧。

红牛利用迈凯伦与本田分道扬镳的机会，在2018年由红牛二队与日本制造商合作，所以能够在今年正式建立合作关系前度本田进行评估。

本田立即给红牛带来了可靠性更好的纪录，而在全年完成三次成功的升级之后，霍纳相信引擎性能的潜力同样高了很多。

“显然几年来我们看够了来自（雷诺引擎工厂）Viry糟糕的电子数据表，但却从来没有在这些表格中看出有什么潜力，”霍纳告诉Motorsport.com，“这是第一次，所有承诺的事情都做到了。”

“同时这也是完全不同的环境，完全不同的合作形式。因此我认为，这与我们之前和雷诺在V6涡轮增加混合动力时代的合作是截然不同的关系。”

尽管红牛车队对和本田的合作关系感到更满意，但数据统计方面却显示了自从更换了引擎之后的停滞。

红牛车队2019赛季的积分要比上个赛季少两分，同时获胜场数也少一场，尽管主要原因是丹尼尔·里卡多的离开和车队出乎意料地中途将第二车手皮埃尔·加斯利更换为亚历山大·阿尔本。

马克斯·维斯塔潘取得了他在F1中的最好的一个赛季，以年度车手第三的成绩结束本赛季，并且相比去年获得了更多的车手积分（278）和更多胜利（三场）。

“今年我们拿下了三个杆位，维斯塔潘在墨西哥由于受罚而失去了杆位，我们也获得了三场胜利。”霍纳说道，“我们本来也可以在摩纳哥和墨西哥取得胜利；奥斯汀赛道我们也足够快。因此今年我们有一辆非常好的赛车。”

“和本田的合作项目，包括每一台他们引入的引擎都和我们的燃油供应商一起协作，因此我们的工作非常协调。“作为客户方，我们没有什么冲突，我们总是感到非常满意，这才是真正的合作关系。同时他们的目标和我们的是一致的，你可以体会到这其中的好处。”

红牛和本田的合作最初约定持续到2020赛季，但目前已经初步延长至2021赛季，关于2022和2023的合作关系正在洽谈中。

“能有一点喘息的空间总是好的，短期合作已经确定了，”霍纳表示，“当然，我们也要看看关于2022年以后的规则认定等等。”

“但经过这一年的合作，我们都感到满意，我们看到了取得的进步，自然而然会延续合作关系。”

翻译/七七