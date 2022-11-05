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霍纳：红牛与诺里斯谈论过“几次”F1席位

红牛领队克里斯蒂安·霍纳透露，在兰多·诺里斯与迈凯伦续约之前，红牛曾“多次”与他就加盟的可能性进行过洽谈。

Luke Smith
By:
, Grand prix editor
Co-author:
Oleg Karpov
霍纳：红牛与诺里斯谈论过“几次”F1席位
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在美国大奖赛之前，诺里斯在接受德国《汽车与运动》杂志采访时透露，他在与迈凯伦签署新的续约合同前曾与红牛进行过洽谈。

早在今年2月，诺里斯便与迈凯伦签下了一份全新的长期合同。作为续约最长的车手之一，英国人将至少留队至2025年年底。

诺里斯表示，在与老东家续约之前，他曾与其他车队“到处闲聊”，但“并没什么进展”。

当被Motorsport.com问及与诺里斯的谈判时，霍纳表示：“这些年来，我们已经和兰多谈过好几次了。但每次我们谈过之后，第二天他就和迈凯伦签了合同。他和迈凯伦有一份长期合同，看起来他还会在那里呆上好几年。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, congratulates Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, congratulates Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

早在2018年，当诺里斯还在参加F2，且迈凯伦官宣英国人将在次年进入F1之前，身为红牛姐妹车队的Toro Rosso便曾有兴趣与其签约。

诺里斯在墨西哥大奖赛周末详细谈及了与红牛谈判一事，并表示与迈凯伦签订长期合同并非与红牛谈判失败的结果。

“那只是恰逢我的合同快要到期而已，我们并没有谈得太深入，” 诺里斯表示。“每个人都会在某个时候尝试与所有的车队交谈，所以我只是与他们聊了聊，和其他几个人交谈过。但这就像是个聊天的机会。你知道，这并不意味着，‘我们能做什么?’这只是保持联系的方式，诸如此类。有时候就是这么简单。”

“当我的合同快结束的时候，当你想看看有什么选择的时候，你会瞧瞧什么是可能的，什么是未来几年可能的。”不仅仅是红牛。每个车手都会和很多不同的车队讨论可能发生的事情。基本上就是这么简单。”

自2019年参与F1以来，诺里斯曾分别于2021年5月和今年2月与迈凯伦续签了合同。在墨西哥期间，英国小将也强调表示自己在车队“一直很开心。”

“在我和任何车队交涉之前，我总是会先和迈凯伦沟通，”诺里斯表示，“事情总是这样进展的。对我来说，最好的情况就是签下我现有的合同，有信心并知道你将在F1继续跑上三年、四年或五年。”

“对我来说，这是最好的感觉。它会让你在你所处的环境中更放松、更舒服。所以这是最绝佳的感觉。”

翻译/小飞侠

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