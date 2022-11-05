霍纳：红牛与诺里斯谈论过“几次”F1席位

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在美国大奖赛之前，诺里斯在接受德国《汽车与运动》杂志采访时透露，他在与迈凯伦签署新的续约合同前曾与红牛进行过洽谈。

早在今年2月，诺里斯便与迈凯伦签下了一份全新的长期合同。作为续约最长的车手之一，英国人将至少留队至2025年年底。

诺里斯表示，在与老东家续约之前，他曾与其他车队“到处闲聊”，但“并没什么进展”。

当被Motorsport.com问及与诺里斯的谈判时，霍纳表示：“这些年来，我们已经和兰多谈过好几次了。但每次我们谈过之后，第二天他就和迈凯伦签了合同。他和迈凯伦有一份长期合同，看起来他还会在那里呆上好几年。”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, congratulates Lando Norris, McLaren, 3rd position, in Parc Ferme Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

早在2018年，当诺里斯还在参加F2，且迈凯伦官宣英国人将在次年进入F1之前，身为红牛姐妹车队的Toro Rosso便曾有兴趣与其签约。

诺里斯在墨西哥大奖赛周末详细谈及了与红牛谈判一事，并表示与迈凯伦签订长期合同并非与红牛谈判失败的结果。

“那只是恰逢我的合同快要到期而已，我们并没有谈得太深入，” 诺里斯表示。“每个人都会在某个时候尝试与所有的车队交谈，所以我只是与他们聊了聊，和其他几个人交谈过。但这就像是个聊天的机会。你知道，这并不意味着，‘我们能做什么?’这只是保持联系的方式，诸如此类。有时候就是这么简单。”

“当我的合同快结束的时候，当你想看看有什么选择的时候，你会瞧瞧什么是可能的，什么是未来几年可能的。”不仅仅是红牛。每个车手都会和很多不同的车队讨论可能发生的事情。基本上就是这么简单。”

自2019年参与F1以来，诺里斯曾分别于2021年5月和今年2月与迈凯伦续签了合同。在墨西哥期间，英国小将也强调表示自己在车队“一直很开心。”

“在我和任何车队交涉之前，我总是会先和迈凯伦沟通，”诺里斯表示，“事情总是这样进展的。对我来说，最好的情况就是签下我现有的合同，有信心并知道你将在F1继续跑上三年、四年或五年。”

“对我来说，这是最好的感觉。它会让你在你所处的环境中更放松、更舒服。所以这是最绝佳的感觉。”

翻译/小飞侠