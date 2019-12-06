霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

2019赛季开始前，负责红牛赛车项目的赫尔穆特·马尔科博士提出了赢下五场胜利是红牛的目标。虽然数字上，红牛没有达标，但是车队在携手本田引擎后的第一个赛季里，交出了一份可以令奥地利公司满意的答卷。

马克斯·维斯塔潘在奥地利、德国和墨西哥赢得胜利，三次在排位赛里位列第一名，并拿到了车手年度第三名。如果刘易斯·汉密尔顿在巴西比赛的尾声阶段没有撞上亚历山大·阿尔本，奥地利车队将获得2017年日本大奖赛后的第一个双领奖台完赛。如果皮埃尔·加斯利在今年上半赛季表现更好一些，红牛可能有机会在制造商积分榜上战胜法拉利获得第二名。

“我认为对车队这是过渡性的一年，因为这是13年来我们第一次更换引擎供应商，”他向Motorsport.com表示，“与本田的合作进行得非常好，第一场比赛就在墨尔本拿到了领奖台成绩。”

“每一次引擎升级，都让我们变得越来越好。可靠性非常强，我们只在阿塞拜疆遇到了一次机械性的DNF（未完赛）。每一次启用新引擎，我们在速度上更加接近（领先车队）。今年的三次杆位——尽管我们实际只得到了两个、三场胜利、（总共）九个领奖台成绩，真是非常了不起的表现。”

“我认为在2020年规则稳定的情况下，希望明年我们可以发起挑战。梅赛德斯在今年依然非常强，依然是标杆，但是感觉上我们绝对缩小了差距。”

此前，对于红牛与本田合作，此前不少业内人士投来质疑的目光。但是与2018赛季同红牛二队取得的进步相比，日本制造商在今年为前世界冠军车队红牛提供引擎，实现了本质性的提高。

在2019赛季的21场比赛里，红牛-本田项目既有回归这项运动后的第一个领奖台、第一个杆位、第一场胜利，还有在英特拉格斯，由两支红牛车队一起拿到了1992年葡萄牙大奖赛后的第一个双领奖台完赛。

“今年已经在很多方面超过了预期，”霍纳继续对Motorsport.com说，“与本田的合作非常不可思议，每颗引擎的可靠性和性能都在提高，充满了亮点。”

“马克斯的比赛方式也非常非常积极。显然我们在赛季半当中更换了车手，而我认为那么做是正确的。我认为亚历山大为自己挣得了明年继续驾驶红牛赛车的机会。在进入冬歇期前，我们又在阿布扎比取得令人鼓舞的结果，带来了很多动力。”

“为明年进行准备时，规则的稳定是重要的一环。理论上，三个月后你们看到额赛车会是在阿布扎比基础上的升级。任何车队都不会完全放弃（当前的）赛车概念，感觉上我们在正确的轨迹上，除非我们错过了什么，希望我们在下赛季开始的时候就能有竞争力。”