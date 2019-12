霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

2019赛季开始前,负责红牛赛车项目的赫尔穆特·马尔科博士提出了赢下五场胜利是红牛的目标。虽然数字上,红牛没有达标,但是车队在携手本田引擎后的第一个赛季里,交出了一份可以令奥地利公司满意的答卷。

马克斯·维斯塔潘在奥地利、德国和墨西哥赢得胜利,三次在排位赛里位列第一名,并拿到了车手年度第三名。如果刘易斯·汉密尔顿在巴西比赛的尾声阶段没有撞上亚历山大·阿尔本,奥地利车队将获得2017年日本大奖赛后的第一个双领奖台完赛。如果皮埃尔·加斯利在今年上半赛季表现更好一些,红牛可能有机会在制造商积分榜上战胜法拉利获得第二名。

“我认为对车队这是过渡性的一年,因为这是13年来我们第一次更换引擎供应商,”他向Motorsport.com表示,“与本田的合作进行得非常好,第一场比赛就在墨尔本拿到了领奖台成绩。”

“每一次引擎升级,都让我们变得越来越好。可靠性非常强,我们只在阿塞拜疆遇到了一次机械性的DNF(未完赛)。每一次启用新引擎,我们在速度上更加接近(领先车队)。今年的三次杆位——尽管我们实际只得到了两个、三场胜利、(总共)九个领奖台成绩,真是非常了不起的表现。”

“我认为在2020年规则稳定的情况下,希望明年我们可以发起挑战。梅赛德斯在今年依然非常强,依然是标杆,但是感觉上我们绝对缩小了差距。”

此前,对于红牛与本田合作,此前不少业内人士投来质疑的目光。但是与2018赛季同红牛二队取得的进步相比,日本制造商在今年为前世界冠军车队红牛提供引擎,实现了本质性的提高。

在2019赛季的21场比赛里,红牛-本田项目既有回归这项运动后的第一个领奖台、第一个杆位、第一场胜利,还有在英特拉格斯,由两支红牛车队一起拿到了1992年葡萄牙大奖赛后的第一个双领奖台完赛。

“今年已经在很多方面超过了预期,”霍纳继续对Motorsport.com说,“与本田的合作非常不可思议,每颗引擎的可靠性和性能都在提高,充满了亮点。”

“马克斯的比赛方式也非常非常积极。显然我们在赛季半当中更换了车手,而我认为那么做是正确的。我认为亚历山大为自己挣得了明年继续驾驶红牛赛车的机会。在进入冬歇期前,我们又在阿布扎比取得令人鼓舞的结果,带来了很多动力。”

“为明年进行准备时,规则的稳定是重要的一环。理论上,三个月后你们看到额赛车会是在阿布扎比基础上的升级。任何车队都不会完全放弃(当前的)赛车概念,感觉上我们在正确的轨迹上,除非我们错过了什么,希望我们在下赛季开始的时候就能有竞争力。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, on the podium with their trophies

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images