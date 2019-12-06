登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

shares
comments
霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”
By:
2019年12月6日 下午1:06

红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示车队在与本田合作的第一个赛季，取得了远超预期的成绩，而且希望从2020赛季初就能加入世界冠军争夺。

2019赛季开始前，负责红牛赛车项目的赫尔穆特·马尔科博士提出了赢下五场胜利是红牛的目标。虽然数字上，红牛没有达标，但是车队在携手本田引擎后的第一个赛季里，交出了一份可以令奥地利公司满意的答卷。

马克斯·维斯塔潘在奥地利、德国和墨西哥赢得胜利，三次在排位赛里位列第一名，并拿到了车手年度第三名。如果刘易斯·汉密尔顿在巴西比赛的尾声阶段没有撞上亚历山大·阿尔本，奥地利车队将获得2017年日本大奖赛后的第一个双领奖台完赛。如果皮埃尔·加斯利在今年上半赛季表现更好一些，红牛可能有机会在制造商积分榜上战胜法拉利获得第二名。

“我认为对车队这是过渡性的一年，因为这是13年来我们第一次更换引擎供应商，”他向Motorsport.com表示，“与本田的合作进行得非常好，第一场比赛就在墨尔本拿到了领奖台成绩。”

“每一次引擎升级，都让我们变得越来越好。可靠性非常强，我们只在阿塞拜疆遇到了一次机械性的DNF（未完赛）。每一次启用新引擎，我们在速度上更加接近（领先车队）。今年的三次杆位——尽管我们实际只得到了两个、三场胜利、（总共）九个领奖台成绩，真是非常了不起的表现。”

“我认为在2020年规则稳定的情况下，希望明年我们可以发起挑战。梅赛德斯在今年依然非常强，依然是标杆，但是感觉上我们绝对缩小了差距。”

此前，对于红牛与本田合作，此前不少业内人士投来质疑的目光。但是与2018赛季同红牛二队取得的进步相比，日本制造商在今年为前世界冠军车队红牛提供引擎，实现了本质性的提高。

在2019赛季的21场比赛里，红牛-本田项目既有回归这项运动后的第一个领奖台、第一个杆位、第一场胜利，还有在英特拉格斯，由两支红牛车队一起拿到了1992年葡萄牙大奖赛后的第一个双领奖台完赛。

“今年已经在很多方面超过了预期，”霍纳继续对Motorsport.com说，“与本田的合作非常不可思议，每颗引擎的可靠性和性能都在提高，充满了亮点。”

“马克斯的比赛方式也非常非常积极。显然我们在赛季半当中更换了车手，而我认为那么做是正确的。我认为亚历山大为自己挣得了明年继续驾驶红牛赛车的机会。在进入冬歇期前，我们又在阿布扎比取得令人鼓舞的结果，带来了很多动力。”

“为明年进行准备时，规则的稳定是重要的一环。理论上，三个月后你们看到额赛车会是在阿布扎比基础上的升级。任何车队都不会完全放弃（当前的）赛车概念，感觉上我们在正确的轨迹上，除非我们错过了什么，希望我们在下赛季开始的时候就能有竞争力。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, on the podium with their trophies

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, and Pierre Gasly, Toro Rosso, 2nd position, on the podium with their trophies

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Next article
越南大奖赛为F1赛道增设弯角

Previous article

越南大奖赛为F1赛道增设弯角
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

阿布扎比大奖赛

阿布扎比大奖赛

28 11月 - 1 12月

Trending

1
Formula 1

越南大奖赛为F1赛道增设弯角

2
Formula 1

法拉利承认去年就输给了梅赛德斯

3
eSports

F1电竞中国冠军赛：华东分站赛激情上演，20名选手率先入围全国总决赛

Latest videos

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容 04:23
Formula 1

吉尔·德法兰谈论迈凯伦2019年新车手阵容

Latest news

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”
F1

霍纳：红牛与本田第一个赛季成绩”远超预期”

越南大奖赛为F1赛道增设弯角
F1

越南大奖赛为F1赛道增设弯角

车队将不被允许在冬季测试中遮盖赛车
F1

车队将不被允许在冬季测试中遮盖赛车

法拉利承认去年就输给了梅赛德斯
F1

法拉利承认去年就输给了梅赛德斯

阿布扎比测试次日：拉塞尔第一，莱克勒克撞墙
F1

阿布扎比测试次日：拉塞尔第一，莱克勒克撞墙

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2019 Motorsport Network. 保留所有权