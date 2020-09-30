霍纳：索契F1赛道结构让阿尔本更挣扎

本赛季，阿尔本一直饱受RB16赛车持续缺乏平衡性的困扰。但面对这一棘手的操控问题，其队友马克斯·维斯塔潘的应对要更加得心应手。

虽然人们希望阿尔本已经通过在托斯卡纳大奖赛收获领奖台重拾了信心并克服了这一问题，但在俄罗斯他又再次经历了一场备受煎熬的比赛。

阿尔本非常困惑为何自己在排位赛中比维斯塔潘慢1.1秒。同时由于更换变速箱带来的发车位置后退，以及在安全车时提前进站的冒险决定，更是令他的比赛“雪上加霜。”尽管阿尔本最终设法追回至第十名，但鉴于维斯塔潘获得了第二名的优秀成绩，证明了泰国小将本可以干得更出色。

然而，霍纳认为阿尔本糟糕表现的原因是在于索契赛道低速弯和重刹车区的特点并不适合他的驾驶风格。

“亚历山大对赛车的某些特性特别敏感，”霍纳表示，“他在这方面很挣扎，而这些问题在这种拥有短促弯角和大刹车区的赛道上表现得尤为突出。”

“很明显，他的表现还是有很多看点。在比赛的后半段，他反弹得相当好，但显然这对他来说是一个艰难的周末。这非常令人可惜。继两周前登上领奖台之后，这可能是他今年最艰难的比赛之一。”

对于阿尔本而言，他在拥有高速弯的赛道上对于赛车的操控感更好。而红牛也一直在努力让赛车的调校更符合他的驾驶风格。

霍纳相信，阿尔本在状态提升方面已经取得了良好的进展，并相信RB16的表现很快会变得更出色。

“我认为我们已经了解了赛车存在的一些问题，”霍纳表示，“显然，我们正在努力解决这些问题，并希望能在剩余的比赛中解决它们，以及通过采取措施来提升赛车在那（平衡性）方面的表现。”

翻译/小飞侠