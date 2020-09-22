霍纳：实现领奖台将让阿尔本“挺起胸膛”

在两次被红旗打断、三次重新开始比赛的托斯卡纳大奖赛中，红牛在马克斯·维斯塔潘第一圈没跑完就退赛的情况下，由阿尔本取得了第三名。这也是出生于英国但代表泰国比赛的阿尔本，第一次登上F1的领奖台。

虽然去年赛季中途被提拔到红牛之后，阿尔本的表现引来很多称道。但是今年第一次代表奥地利车队参加全赛季，因为与维斯塔潘之间明显的差距，让他受到了来自外界的巨大压力。尤其是在蒙扎，去年被他替换的皮埃尔·加斯利为AlphaTauri拿到令人惊讶的胜利，几乎把阿尔本推到了批评声的顶点。

在红牛领队看来，阿尔本在穆杰罗进入前三名的成绩，足以让批评者闭嘴。

“我为阿莱克斯第一次登上F1领奖台非常高兴，”霍纳在俄罗斯大奖赛前表示，“今年他受到了相当多的外部压力，特别是来自媒体。”

“他在赛车之外是那么友善的人，但他精神力十分强大，而给我留下深刻印象的是他总是能重整旗鼓并拿出好的表现，特别是在比赛日。在一个糟糕的周六之后，他总是一扫阴霾，在周日强势回归。”

本赛季至今，阿尔本在排位赛成绩方面完败于维斯塔潘；两人同时完赛的6场比赛，荷兰人全部登上领奖台，并且完胜仍然只是“二年级生”的队友。

西班牙大奖赛是阿尔本今年第一次完赛成绩在真正意义上不如发车时的排名。从那以后，对他的批评声越来越响，但是霍纳始终对他报以支持。而且这位红牛领队相信，真的站上领奖台，比认为自己能做到，更有助于阿尔本士气的提升。

“领奖台对阿莱克斯会是好事，”霍纳说道，“对所有车手来说，认为你能做到是重要的一步，但是只有当你真的拿到领奖台或胜利时，你会想‘好的，我能够做到这个。’”

“这就叫实现目标，我真心希望这会提升他的信心，让他能够挺起胸膛，因为这是他在F1应得的席位和地位。”

今年的托斯卡纳大奖赛，是阿尔本个人第30场大奖赛。去年在巴西英特拉格斯和今年在红牛环的揭幕战，他都因为被世界冠军刘易斯·汉密尔顿撞到而错过领奖台的机会。终于在穆杰罗，阿尔本没有让机会第三次溜走。

24岁的他早年曾被红牛青年车手项目除名，但他随后通过自我奋斗，在2018年获得F2年度第三。在起初没有获得机会、眼看已经打算转战电动方程式时，他在年底重新被获得奥地利公司的青睐，塑造了一段励志故事。

霍纳补充道：“过去三场比赛里，他已经开始取得了进步。阿莱克斯非常聪慧也很刻苦。他超级善于分析，也在给予反馈时非常坦诚。

“他非常坚韧并且懂得什么时候做出反击，这就是他能成为红牛车手的原因之一。他具备了永不放弃的精神，而且总是在我们以为我们的车手灰心丧气时振作起来。”

泰国的骄傲

阿尔本成为F1历史上第一名代表泰国登上领奖台的车手。虽然拥有双重国籍，但是他从小就选择持泰国驾照参赛。2012年在母亲入狱、自己被红牛放弃后，他回到泰国成功寻求到资金支持，才得以继续赛车生涯。因此，他把自己在穆杰罗的成就，献给一直帮助他的泰国支持者。

“我当时（在穆杰罗）真的超级高兴，想对从第一天起支持我的团队表示极大的感谢——这是他们应得的，并且我觉得也是我应得的，”阿尔本说道。“那是很美好的一天，看到领奖台底下每个人多么高兴真的很好，终于让他们有庆祝的事情了。”

“看到泰国国旗在领奖台上升起并且成为第一位实现这个成就的泰国车手非常特殊。能够代表每个支持我赛车的泰国人升起国旗让我很骄傲。那真是一个美好的星期天，现在让我们继续努力，希望能取得更多奖杯。”