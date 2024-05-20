霍纳称赞“赛车机器”维斯塔潘在伊莫拉的表现是“大师级的”
红牛领队克里斯蒂安·霍纳形容马克斯·维斯塔潘在伊莫拉的表现是“大师级的”，因为他不仅在大奖赛最后时刻顶住压力获胜，并且在同一个周末赢得了虚拟耐力赛的胜利。
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
伊莫拉的比赛在尾声阶段悬念陡增，维斯塔潘在硬胎衰竭之后，被大部分时间里落在他身后的兰多·诺里斯追上。最后三圈时，俩人的差距缩小到一秒左右。不过，荷兰人成功把迈凯伦车手挡在了身后，以0.725秒的微弱优势赢得本赛季个人第五场胜利。
周日早些时候，维斯塔潘的Team Redline电竞车队传来捷报，他们赢得了纽博格林24小时虚拟赛的冠军，而荷兰人在周六夜里分担了一部分驾驶时间。
“他基本上就是一台赛车机器，所以他在夜里测试不同调校诸如此类的事情是家常便饭，他做这些并不稀奇，”霍纳在伊莫拉的比赛后表示。
“今天他赢了两场比赛，一场跑的是宝马M3，另一场是驾驶F1赛车。你们听到了这对他的意义。昨天（周六）的杆位，他真的使出了浑身解数，今天的表现又是大师级的。”
两周前，维斯塔潘在迈阿密被诺里斯击败，两年来第一次在赛道上输给其他车手。而伊莫拉的周末对红牛来说开局艰苦，RB20赛车在周五练习里难以找到应有的平衡。当晚红牛决定进行“大冒险”，做了大量的调校工作，终于在周六修改了赛车的平衡，找到了较为理想的窗口。
尽管如此，维斯塔潘也仅仅是刚好力压两辆升级后的迈凯伦赛车，取得了本赛季连续第七个杆位，同时追平了阿亚顿·塞纳保持的最多连续杆位纪录——八次。
正赛的大部分时间里，维斯塔潘和红牛看起来掌管着比赛节奏，直到最后十多圈荷兰人的速度不断下降，而诺里斯越追越近。
“在第一阶段用中性胎时，感觉像是一切尽在我们的掌握中，”霍纳解释说。“在我们换上硬胎后，那一阶段的前半段也没问题，但我们开始失去轮胎的温度和性能。”
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
过去维斯塔潘总是能轻松领跑全场后获胜，优势往往可以达到10-20秒。因此上周日在最后时刻遭遇对对手的追击，对他也是非常罕见的比赛。维斯塔潘承认，硬胎突然失去性能是车队始料未及的，而且情况之糟糕，以至于他险些在7号弯Tosa回头弯冲上看台。
“使用中性胎的时候状况非常好，但是我一换上硬胎，可能不是前5至10圈，但后来我心想‘我不确定我能坚持到结束，’”荷兰人在比赛后说。
“轮胎掉出了工作窗口，就像在冰上驾驶一样，滑得很厉害。我的感觉是，在过7号弯时我几乎要飞到看台上去了。状况非常困难，我不得不走非常怪异的线路。”
让维斯塔潘在比赛最后时刻岌岌可危的另一个因素是，他在先前已经累计三次跑出了赛道界限，因此受到了赛会的黑白旗警告，若再有一次出界，就将受到处罚，使胜利拱手相让。
“当时我真的是在试图生存下来，而后突然兰多开始加速。我能够看到他追上来，而且我不确定我能把他挡在后面。每圈快0.5秒时，那是相当快的，”卫冕冠军继续说道。
“但是另一方面，你对此无能为力。当你没有平衡的时候，你无法突然多跑出0.5秒。我只是争取不犯错，克服平衡问题，在直道上跑快一些。依靠我们的尾翼，我们在直道上相当快。”
“我在用中性胎的时候有很多转向不足，如果我错过弯心，那时不时把我推出赛道。后来我留有余地。当兰多追上来时，最后几圈更难了，因为我必须尽可能多地利用赛道。这需要更多的专注度，每个出弯你必须非常确定你在做什么。”
Be part of Motorsport communityJoin the conversation
Share Or Save This Story
Latest news
霍纳称赞“赛车机器”维斯塔潘在伊莫拉的表现是“大师级的”
艾米利亚·罗马涅大奖赛：维斯塔潘顶住诺里斯冲击，重返胜利轨道
艾米利亚·罗马涅大奖赛排位赛：维斯塔潘强势回归摘下杆位
艾米利亚·罗马涅大奖赛FP3：迈凯伦抢走标杆时间
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
Top Comments