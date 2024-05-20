霍纳称赞“赛车机器”维斯塔潘在伊莫拉的表现是“大师级的”

伊莫拉的比赛在尾声阶段悬念陡增，维斯塔潘在硬胎衰竭之后，被大部分时间里落在他身后的兰多·诺里斯追上。最后三圈时，俩人的差距缩小到一秒左右。不过，荷兰人成功把迈凯伦车手挡在了身后，以0.725秒的微弱优势赢得本赛季个人第五场胜利。

周日早些时候，维斯塔潘的Team Redline电竞车队传来捷报，他们赢得了纽博格林24小时虚拟赛的冠军，而荷兰人在周六夜里分担了一部分驾驶时间。

“他基本上就是一台赛车机器，所以他在夜里测试不同调校诸如此类的事情是家常便饭，他做这些并不稀奇，”霍纳在伊莫拉的比赛后表示。

“今天他赢了两场比赛，一场跑的是宝马M3，另一场是驾驶F1赛车。你们听到了这对他的意义。昨天（周六）的杆位，他真的使出了浑身解数，今天的表现又是大师级的。”

两周前，维斯塔潘在迈阿密被诺里斯击败，两年来第一次在赛道上输给其他车手。而伊莫拉的周末对红牛来说开局艰苦，RB20赛车在周五练习里难以找到应有的平衡。当晚红牛决定进行“大冒险”，做了大量的调校工作，终于在周六修改了赛车的平衡，找到了较为理想的窗口。

尽管如此，维斯塔潘也仅仅是刚好力压两辆升级后的迈凯伦赛车，取得了本赛季连续第七个杆位，同时追平了阿亚顿·塞纳保持的最多连续杆位纪录——八次。

正赛的大部分时间里，维斯塔潘和红牛看起来掌管着比赛节奏，直到最后十多圈荷兰人的速度不断下降，而诺里斯越追越近。

“在第一阶段用中性胎时，感觉像是一切尽在我们的掌握中，”霍纳解释说。“在我们换上硬胎后，那一阶段的前半段也没问题，但我们开始失去轮胎的温度和性能。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

过去维斯塔潘总是能轻松领跑全场后获胜，优势往往可以达到10-20秒。因此上周日在最后时刻遭遇对对手的追击，对他也是非常罕见的比赛。维斯塔潘承认，硬胎突然失去性能是车队始料未及的，而且情况之糟糕，以至于他险些在7号弯Tosa回头弯冲上看台。

“使用中性胎的时候状况非常好，但是我一换上硬胎，可能不是前5至10圈，但后来我心想‘我不确定我能坚持到结束，’”荷兰人在比赛后说。

“轮胎掉出了工作窗口，就像在冰上驾驶一样，滑得很厉害。我的感觉是，在过7号弯时我几乎要飞到看台上去了。状况非常困难，我不得不走非常怪异的线路。”

让维斯塔潘在比赛最后时刻岌岌可危的另一个因素是，他在先前已经累计三次跑出了赛道界限，因此受到了赛会的黑白旗警告，若再有一次出界，就将受到处罚，使胜利拱手相让。

“当时我真的是在试图生存下来，而后突然兰多开始加速。我能够看到他追上来，而且我不确定我能把他挡在后面。每圈快0.5秒时，那是相当快的，”卫冕冠军继续说道。

“但是另一方面，你对此无能为力。当你没有平衡的时候，你无法突然多跑出0.5秒。我只是争取不犯错，克服平衡问题，在直道上跑快一些。依靠我们的尾翼，我们在直道上相当快。”

“我在用中性胎的时候有很多转向不足，如果我错过弯心，那时不时把我推出赛道。后来我留有余地。当兰多追上来时，最后几圈更难了，因为我必须尽可能多地利用赛道。这需要更多的专注度，每个出弯你必须非常确定你在做什么。”