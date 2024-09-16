霍纳：皮亚斯特雷将令迈凯伦“头疼”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳认为奥斯卡·皮亚斯特雷正在给迈凯伦争夺2024年世界冠军制造“头疼”的问题，如果英国车队仍然不直面一二号车手的问题。

在意大利大奖赛上错过原本看似稳妥的胜利甚至前二名后，迈凯伦表示将会重新制定内部的“交战守则”。在蒙扎开场圈强行超过队友的皮亚斯特雷，也在阿塞拜疆大奖赛前表示，他可以在需要时为兰多·诺里斯争夺车手总冠军提供支援。

上周末的巴库比赛里，澳大利亚人最终战胜杆位发车的法拉利车手查尔斯·莱克勒克，获得了他参加F1一年半以来第二个分站胜利。诺里斯由于在排位赛Q1就出局，只是得益于倒数第二圈卡洛斯·塞恩斯和塞尔吉奥·佩雷兹相撞，以第四名完成比赛——比马克斯·维斯塔潘高出一个排名，同时拿到最快单圈对应的一分。

这个结果意味着诺里斯在车手年度积分榜上相差荷兰人59分，而皮亚斯特雷距离红牛车手91分、落后队友32分。考虑到红牛赛车近期状态挣扎，维斯塔潘已经自奥地利大奖赛后一场未胜，在还有七场比赛的情况下，本赛季车手世界冠军仍然处于开放状态。

不过，相比佩雷兹退赛后，红牛已经自2022年西班牙大奖赛以来首次失去制造商年度积分榜头名，并且被迈凯伦甩开20分，维斯塔潘的领先优势目前仍算稳固，而且很有可能受益于诺里斯和皮亚斯特雷的“内耗”。

尽管红牛当前形势严峻，但霍纳将迈凯伦的现状与2014年丹尼尔·里卡多与塞巴斯蒂安·维特尔刚刚做队友时相提并论。

“通常这种事情会关起门来处理，我不知道他们的规则是什么，看起来有些困惑，”霍纳说到。“我认为另一位车手（皮亚斯特雷）让他们很头疼，因为他赢得了比赛，而且表现非常出色。”

“就像丹尼尔·里卡多来到我们车队时一样，他显然应该是维特尔的二号车手，但他在那一年赢得了三场比赛，而维特尔一场也没赢。”

“有时候这样的事情会让你很头疼。可以肯定的是，他们对奥斯卡抱有期望，就像梅赛德斯可能对乔治·拉塞尔、法拉利对卡洛斯·塞恩斯一样，一个是主力、一个是支援。当然，当第二个车手表现得比第一个车手更好时，你就会感到头疼。”

Lando Norris, McLaren F1 Team, Oscar Piastri, McLaren F1 Team, 1st position, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2nd position, queue up to be weighed in Parc Ferme Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

迈凯伦领队安德雷亚·斯戴拉在巴库赛后表示，皮亚斯特雷的胜利有“一半”功劳记在诺里斯名下，因为用硬胎发车的他长时间阻挡着已经换上新轮胎的佩雷兹，延缓了墨西哥人前进的步伐。

霍纳认为迈凯伦没有直接了当地告诉两位车手应该承担的角色，可能会使他们面临一个“非常难以处理的问题”。

“不同的车队有不同的运作方式。当你拥有像马克斯·维斯塔潘这样的人才时，你不会让他成为二号车手，”霍纳解释道。

“他们支付给兰多·诺里斯的薪水是他们给奥斯卡的五倍，所以我认为他会是他们的头号车手，或者说是最大的资产。如果从一开始就不明确自己的计划，就会产生混乱。”

“这将成为一个非常难以管理的问题，因为你把团队拆散，交战规则就会变得非常困难。每个人都可能知道谁是一号车手和二号车手，但如果你不对车手直言不讳，最终就会造成混乱。赛季初一切很明显都是开放的，但当你到了半程左右，你就必须选定一匹马，尤其是当你处于冠军争夺战中时。”