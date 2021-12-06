霍纳因现任F1赛事总监迈克尔·马西在捷达比赛中做出的一系列决定而感到非常懊恼，其中最终导致马克斯·维斯塔潘失去获胜机会的5秒处罚。

在这个夜晚，马西做出了很多重大决定：出红旗、交还位置、让红牛交换发车顺序、判断赛道外超车情况。霍纳认为对这项运动而言，这个晚上并不尽如人意。而近期马西做出的一系列决定已经在比赛竞争对手之间引发了不同的意见，霍纳认为沙特大奖赛暴露了自2019年怀汀去世后这项运动的不足之处。

维斯塔潘对于沙特比赛中马西做出的决定表示“这不是F1”。当被问及如何评价自己车手的这一言论时，霍纳说：“我觉得这项赛事过度管理了。有一条十辆车的长度的规则；如果是重新发车，那么暖胎圈就不是暖胎圈。我感觉规则太多了。我觉得如今这项比赛想念查理·怀汀，很抱歉这样说，不过他的经验……很显然这令人懊恼，不过对迈克尔（马西）和赛事仲裁来说也很难，尤其是这种类型的场地、赛道，那里有那么多碎片以及弯角的类型，不过这对所有人来说都是一样的。

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, is interviewed by David Coulthard, TV Presenter Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

霍纳质疑了FIA决策制定过程的一致性，他提到马西对维斯塔潘的判罚，包括在第二次重新发车时让他位置退后以及五秒罚时。这和汉密尔顿在在周六的最后一节自由练习里据称无视黄旗以及险些和尼基塔·马兹平发生碰撞都没有收到处罚形成了对比。

“显然基本上每一次决定都是针对我们的，就像几周前他们在多哈做的那样，”他说，“然后我们昨天看到了两场事故，判罚很多变，至少可以这么说。”

霍纳承认沙特事件频发，包括处理赛道上的一大堆碎片，应对起来是有复杂性的。不管如何，他认为大家应该在捷达比赛中吸取很多教训。

“我觉得今天的比赛对他们来说很难管理，”对于赛事控制他说道，“很明显有大量的碎片，出现很多驾驶状况，发生互相超车，要对各种不同的事故进行赛事控制，然后还有安全车、虚拟安全车、重新发车。有些过程显然很难掌握跟进，所以我认为这场比赛中有很多地方和教训将在接下来的几周内进行讨论。”