霍纳：沃尔夫应专心改进赛车，而不是“遥不可及的”维斯塔潘

针对沃尔夫最近发表的关于维斯塔潘可能离开红牛加入德国车队的言论，霍纳给予了强硬的回应。

鉴于维斯塔潘阵营的所有迹象都表明，这位三届世界冠军将坚定地履行自己的合同，霍纳称沃尔夫梦想着有机会得到荷兰人完全是在浪费时间。

当被问及沃尔夫曾暗示维斯塔潘可能会加盟德国车队时，霍纳对媒体说：“你和马克斯谈过这件事吗？因为如果你跟马克斯聊过，那么一天结束的时候就不是几张纸那么简单了。”

“我们知道他的合同将持续到2028年底。这关乎他在车队中的感觉，他和车队的关系以及他的表现方式。我不认为托托的问题出在他的车手身上。我认为他可能有其他的方面需要关注，而不是专注于不可能得到的车手。“

沃尔夫毫不掩饰他希望维斯塔潘能填补刘易斯·汉密尔顿离开后的空缺。但他同样意识到，自己的希望并不能轻易实现，因为目前其2024赛车还不太有竞争力。然而，沃尔夫在中国大奖赛期间接受采访时暗示，纯表现之外的因素将最终将决定维斯塔潘的未来。

这和本赛季开始之前红牛的“动荡”不无关系。当时一名女员工对霍纳的行为发起控诉，引发内部权力斗争，之后人们对于英国人在车队的未来一直充满揣测。

“有很多因素会影响车手的加入。显然，当你从最理性的角度来看它时，你可以说这是最快的车手驾驶着最快的赛车。但我不认为这是你保持现状的唯一原因，”沃尔夫表示。

“比如说，对于头脑简单的人来说，这可能是他们留在车里的唯一理由。但也许有些人在考虑其他因素的时候会更有深度，我认为马克斯就拥有这种深度。”

“在这方面，我们能说服他吗？我不认为这是需要说服问题。我认为马克斯比任何人都了解赛车，他会做出对自己有利的决定。我认为有几个因素会起作用，但他将触发多米诺骨牌倒下。每个人都在等待他打算做什么。”

尽管沃尔夫相信面对2026年的规则改革，梅赛德斯的前景充满吸引力，但他毫不怀疑在谈及明年赛车的潜力时，他仍处于弱势位置。

“如果我是马克斯，2025年我会留在红牛，”奥地利人表示，“但我不是马克斯。红牛是最快的赛车，但还有其他因素。”

霍纳则认为围绕维斯塔潘未来的言论可能是梅赛德斯分散注意力的一种策略，目的是转移人们对其赛季艰难开局的注意力。

“我不会被牵扯进去，”霍纳表示，“我认为有时候这只是为了制造干扰的声音。”

“在中国获胜后，我们赢得比赛的场数超过了梅赛德斯。所以车队的状态很好。那么你到底为什么要离开这支车队?“

“梅赛德斯是第三快的车队，目前落后于他们的客户车队。所以，我认为他（沃尔夫）最好把时间花在车队身上，而不是车手市场上。”

翻译/小飞侠