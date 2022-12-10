霍纳：比诺托离开法拉利是“非常艰难“的决定

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今年，法拉利在争冠中失利后，比诺托向车队请辞，觉得自己没有得到来自意大利制造商高级管理层的全力支持。法拉利接受了他请辞的决定，目前正在最终敲定接替人选，而阿尔法·罗密欧车队领队弗雷德里克·瓦塞尔成为大热门。

霍纳承认瑞士出生的比诺托在马拉内罗干得不错，因此法拉利作为红牛的主要竞争对手之一，他的离开可能会对其造成一定影响。

在意大利举办的FIA年度颁奖典礼上，当被Motorsport.com问到是否对法拉利发生的事情感到惊讶时，霍纳说：“我觉得，为马蒂亚说句公道话，他做得非常出色，为法拉利造出了极具竞争力的赛车和引擎。今年当然是如此。显然，操作上他们有好的时候。“

”他把职业生涯所有的时间和人生奉献给了法拉利，所以我觉得最终要离开车队对他来说一定非常艰难。显然法拉利内部压力巨大，因为他们实际上是一支国家队，也是一支原始设备制造商车队。我想自从我加入红牛以来，接下来将会是我面对的第六位法拉利领队。显然，你知道，法拉利领队是一项压力巨大的工作。”

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Carlos Sainz, Ferrari F1-75 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

霍纳出席了周五晚上举行的FIA颁奖典礼，捧回了2013年以来红牛第一个制造商年度冠军奖杯。

回顾今年与法拉利的竞争时，他特别提到，经历了一个艰难开局后，马克斯·维斯塔潘在艾米利亚-罗马涅大奖赛拿下胜利，是让红牛重燃夺冠希望的关键时刻。

“我觉得在赛季初期，他们（法拉利）的赛车比我们快，”他说，“不过我们能够紧紧咬住他们，这非常非常重要。我们的锦标赛进行了21场比赛，因为第一场我们遭遇了双退赛。不过我们必须咬住他们。“

“在我看来，关键的周末之一是有冲刺赛的伊莫拉，那场我们赢了。那个周末的两场比赛我们都包揽前二名，而在法拉利的家乡打败了他们，我认为作为一个团队，在心理上对我们意义重大，也许对他们来说也是。我认为之后随着我们开发赛车、改进赛车，以及减去了一点重量，速度就提上来了。”