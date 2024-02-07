霍纳本周五面临红牛内部听证会

红牛车队的母公司奥地利红牛近期收到了一名女性员工针对霍纳的未公开指控后，已经展开了正式调查，而且聘请独立的专业人士。

奥地利公司在周一发表声明称：“在了解到最近的某些指控后，本公司启动了一项独立调查。这项工作已经开始，由一名外部的专业大律师负责。本公司非常重视这些问题，并将尽快完成调查。目前不宜作进一步评论。”

据了解，霍纳将在周五与红牛公司请来的外部律师代表对话。不过他目前仍然履行着自己作为车队领队的职务，并且本周一在伦敦出席了F1委员会的会议。他向荷兰《电讯报》表示：“我完全否认这些指控。”

红牛车队到目前为止没有予以任何回应。当前正值红牛备战2024赛季的关键时期，车队将于2月15日发布新赛车RB20，随后就将参加2月21-23日的巴林季前测试，

2023赛季红牛RB19赛车在全年22场比赛里赢下了21场，竞争对手普遍担心因为赛车过于具有统治力，红牛没有对其进行完全的开发，而是提前把精力放到了2024赛车的研发中。而红牛首席技术官阿德里安·纽维透露RB20将是2022年按地面效应规则打造的RB18的“第三次进化”。

今年50岁的英国人从2005年起担任红牛车队领队，19年来未曾缺席任何一场大奖赛，是围场里目前在任时间最久的领队。在他的管理下，红牛车队至今取得了13个世界冠军头衔。去年年底，他登上了英国国王查尔斯的新年荣誉名单，将在今年获得大英帝国司令勋章（MBE）。他的妻子是前英国女子演唱团“辣妹”组合成员之一杰瑞·哈利威尔。

威廉姆斯领队詹姆斯·沃尔斯近日在接受彭博社采访时，对于霍纳遭指控发表评论，他认为这提醒了从业者F1的环境已经发生了变化，所有人必须确保自己的处事方式在很长一段时间内“引以为傲”。

“我认为这意味着我们都必须互相照照镜子，确保我们在内部提出正确的问题，并以我们引以为豪的方式行事，不是今天，而是未来十年，”他说到。

“这项运动本身……回首20年前，毫无疑问是以男性为主导的——如果你问我一支车队由哪些人组成，那很可能是白人，很可能是男性，很可能是40岁的人......差不多就是这个范围。这种情况正在改变，只有积极的事情才能改变那种结果。”

沃尔斯在F1工作了20多年，去年从梅赛德斯离开后成为了威廉姆斯的领队。

“我只能控制威廉姆斯内部发生的事情，而我在这个环境中所能做的，就是让每个人都睁开眼睛，看看我们必须是这样的，因为最好的想法不会来自于一个封闭的群体。它来自于多样性，”他补充道。

“这些指控只是指控。恐怕我并不了解这些指控的背后是什么以及所发生事情的意义。我只能说，如果这种情况在我们这里发生，我们将全力支持解决这个问题，并确保我们拥有一种接纳所有人的文化。”

2019年梅赛德斯车队解雇了四名员工并对另三人进行纪录处分，原因是他们存在对另一名同事进行种族主义辱骂的行为。