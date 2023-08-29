霍纳敦促红牛在红旗前让维斯塔潘进站

上周日的荷兰大奖赛受到了两次大雨的干扰，其中第二场雨致使一号弯严重积水，导致阿尔法·罗密欧的周冠宇撞车，因而使比赛被红旗中断。

在第62圈倾盆大雨落下时，维斯塔潘还在犹豫是否进站换上半雨胎。他的比赛工程师吉安皮耶罗·兰比亚斯敦促他赛道状况正在迅速恶化，并强调“这将是进站的好时机”。

赛后霍纳表示，这一宁可谨慎过头的决定是他发出了的。

“我们有点不确定天气会怎么变化，雨会下在几个地方，还是会一阵飘过去？”霍纳回忆道。“最后，我在比赛中大吼，‘让他进站!’”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, in Parc Ferme after the race Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

霍纳表示，他的车队在梅赛德斯、迈凯伦和威廉姆斯等车队还未作此决策的时候敲定了这一战略，一部分是出于运气，一部分则是风险管理。

“我认为这是两者的结合，”英国人补充表示，“有太多事情可能会出错。我们看到那些在争冠行列之外的赛车很早就做出了进站决策。但是我们今天已经进行了8次进站，车队完成了每一次任务，除了Checo（佩雷兹）受到5秒钟罚时的那一次。所以，车队这次的表现令人难以置信。”

当第一场大雨在发车阶段倾盆而下时，第七名起步的佩雷兹立即选择了进站。而维斯塔潘则在赛道上多跑了一圈，因此被队友夺走了领先位置。

“队列里的第一辆车作为领头羊，在十分紧张的时候，很难做出决定，”霍纳在谈及维斯塔潘在第一圈尾声犹豫是否进站时的情形。那是塞尔吉奥的决定，他想要进站，这给予了他回报，他是靠前赛车中第一个换上半雨胎的。马克斯在下一圈结束时才进站。当时雨会不会继续下还在争论中，但他径直冲了进去，随后他穿越车流的方式相当震撼。”

十圈后，维斯塔潘在重新换上软胎时undercut佩雷兹并夺回了位置。这一决策当时也令墨西哥人相当困惑。

霍纳表示，之所以做出这样的决定，是因为当时佩雷兹领先，而维斯塔潘将很容易被阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索和其他对手undercut。

“Checo的目标是拉开与他后面的赛车之间的差距，而马克斯穿过车流的速度相当快，我认为他一度在三圈内一度追上了7秒，”霍纳解释道。

“然后你就遇到了那个尴尬的交叉点。阿隆索，以及他身后的皮埃尔·加斯利（实际是周冠宇）先决定进站。你可以通过阿尔本看到，干胎突然在赛道上开始发挥速度。如果我们先让Checo进站，他们俩都会undercut马克斯，这样我们就会从第一和第二变成第一和第四。”

“所以，我们让马克斯先进站，相应的风险是他会超过Checo。但作为车队我们最终将收获第一和第二，所以这是显而易见的。”

补充报道/ Erwin Jaeggi

翻译/小飞侠