霍纳希望红牛借2023年成功之势继续“乘风破浪”

在日本，红牛在剩余六场比赛的情况下获得了第六个车队年度冠军——这也是米尔顿·凯恩斯团队今年改写的又一项F1纪录。但同时霍纳也承认，在新加坡失去连胜在所难免。

虽然红牛创造一个全胜赛季的希望已经落空，但霍纳表示，车队必须继续“突破极限”并尽可能地借其本赛季的成功之势“乘风破浪”，因为这一战绩在未来将很难被复制。

“我认为要复制像这样的一个赛季——你知道——它是车队的黄金时刻，”英国人表示。“我认为我们不可能比现在做得更好了。所以，我认为我们要乘风破浪，当然也希望我们可以尽可能长时间地保持下去。”

“但F1是一项快速发展的运动。你可以看到车队的上升有多快、下滑有多快。新加坡无疑就证明了我们不能自满，我们必须不断突破极限。”

霍纳还向创造出如此具有统治力的RB19赛车的车队成员们表达了致敬。本赛季这辆赛车几乎没有表现出任何弱点，马克斯·维斯塔潘驾驶着统治级实力的赛车，在所有速度统计中排名榜首。

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, the Red Bull Racing team celebrate victory in the race and securing the 2023 Constructors title Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“去年是我们表现非常强劲的一年”，霍纳补充道。“但能够保持这样的势头，克服我们所遇到的挑战，证明了车队中所有的员工都在不知疲倦地努力，生产出一辆像这样有竞争力的赛车。而车手方面，尤其是马克斯非常充分地发挥了它的实力。”

霍纳承认，红牛的成绩得益于竞争对手的不稳定，因为第二快的车队一直在不停地轮换。与此相反的是，红牛始终保持着稳定的发挥。尽管它的成功受到了F1空气动力学测试限制和超过2021年预算帽而被罚的影响，但这也促使车队更高效地发展。

“身后的队伍一直在紧逼着我们。这个星期是迈凯伦，下个星期是法拉利，再下个星期是梅赛德斯，”霍纳补充道。“我们在领先队伍中保持着90%的稳定性，我们在赛车上所做的开发相当有限。”

“规则是稳定的，所以我们的赛车使用了相同的变速箱，我们的底盘基本上和去年一样，所以很多东西都被延用了下来。车队在有效开发赛车和减轻重量方面做得很棒，并在所有类型的赛道上都保持了一贯的表现。”