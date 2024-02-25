霍纳如何面对首次F1官方媒体对其调查

奥地利红牛公司已经对实践展开了调查，一位独立律师被委派为这起不明指控的取证人，并对霍纳展开了漫长的问询。

霍纳曾在RB20的发布会对于这起事件轻描淡写，但他承认它确实造成了一种“干扰”。而媒体被告知不要对此进行探究太多。

巴林季前测试的第二天，这位红牛领队迎来了他今年的第一场F1官方新闻发布会。这场发布会不仅向远程媒体进行了直播，同时现场记者并没有被事先告知允许提出哪些问题。

发布会开始后，首先谈论了RB20赛车的早期状态，随后一个关于红牛和其姊妹车队RB之间关系的问题被抛给了霍纳。

这来自以迈凯伦CEO扎克·布朗为首的一些竞争对手的担忧。对手们担心一家大型公司在同一个赛事中拥有两支队伍，就“预算帽”下的有效运营来说，这可能带来优势。针对这一问题，霍纳上谈了3分37秒。

随后，他被直接问及了关于调查的情况：“克里斯蒂安，你曾表示红牛一切如常。但当首席执行官被指控行为不当时，情况就不一样了。那么，当调查进行中，你没有被要求下台的情况下，人们怎么能认真对待这项调查呢？”

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, Bruno Famin, Team Principal, Alpine F1 Team, Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, Alessandro Alunni Bravi, Team Representative, Stake F1 Team, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing at the Press Conference Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

霍纳回应道：“正如你所知，调查正在进行中，而我是其中的当事人。作为其中的涉事方，我恐怕不能对此发表评论。”

随后霍纳还被问及，此事是否还像他在2月15日红牛的新车发布会上所承认的那样仍是一大干扰，以及他对于F1发表声明希望“通过公平彻底的调查，尽早了解情况此事”的看法。

尽管霍纳谈到自己确实希望如F1和国际汽联所愿迅速得出结论，但仍旧拒绝对与调查有关的任何事情发表评论。而与F1和及国际汽联一样，红牛的合作伙伴福特也表示正在密切关注与相关情况。

“瞧，我非常抱歉，但我真的无法对这项程序或时间线发表评论，”英国人表示。“我认为很明显的是，每个人都希望尽快结束，但我真的无法对这项程序发表评论。”

霍纳避免直接回答自己之前讨论过的问题。在20分钟的新闻发布会尾声，他还被问及了首日测试后，他是否觉得红牛已处于领先，以及技术团队在2023年提出较占统治力的RB19赛车进行重大修改时他的想法。

翻译/小飞侠