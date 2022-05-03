霍纳在维斯塔潘和莱克勒克的竞争中看到了“真正的尊重”

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在2022赛季的前四场比赛中，维斯塔潘和莱克勒克分庭抗礼，分别拿下了两场胜利，为或将持续整个赛季的冠军争夺战奠定了基调。

目前为止，这对儿时的对手已经在赛道上上演了多番缠斗。尤其在巴林和沙特阿拉伯，两人的胜利均历经了过一场与对方“轮对轮”的直面较量。

在此期间，两位车手即没有发生任何意外，也没有任何值得赛会干事介入的时刻。这标志相较于上赛季末维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿之间充满争议的争斗，如今的情况已有所转变。

关于如今维斯塔潘的对手，是否在比赛中给予了比汉密尔顿更多尊重的说法，霍纳予以了回避。但他相信是红牛小将在青年时期与莱克勒克同场竞争的经历，培养了两人间的尊重。

“我认为他们是在卡丁车等等比赛中，边较量边成长起来的，他们非常了解彼此。”他说。“他们是同龄人，他们之间有一种真诚的尊重。”

当被问及是否预判两位车手在整个赛季都将势均力敌时，霍纳表示：“法拉利有一辆很棒的赛车，他们有很棒的车手。他们(在伊莫拉)运气不好。但可以肯定的是，他们将在两周后(在迈阿密)变得超级有竞争力。我认为整个赛季都会是这样。”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Photo by: Red Bull Content Pool

维斯塔潘和莱克勒克在整个卡丁车时期都在相互竞争。2014年，先一步“毕业”的荷兰人进入了单座赛事领域，并用了仅仅一年，便从F3石破天惊地晋升至F1。莱克勒克则相继拿下了GP3和F2的冠军，并于2018年正式进入F1。

莱克勒克在伊莫拉回忆道，他和维斯塔潘的关系在少年时代就“一直很密切”。而这也激发了两人间的竞争。

“在卡丁车比赛中，我记得不是我就是他赢，这就是为什么我们曾一度互相讨厌，因为他往往没有以最好的方式结束比赛，”莱克勒克说道。“但那是美好的时光。我认为我们有两种非常不同的驾驶风格。有时一方会赢，有时可能是另一方，但这很有趣。我喜欢这样。”

同时法拉利车手认为，在和维斯塔潘双双实现进入F1的梦想后，两人相比卡丁车时代的自己都“成熟了很多”。

“当时，那只是一个梦想，一切看起来都不太可能，”摩纳哥人表示。“所以现在能在F1中较量太棒了，我们都很尊重彼此。所以是的，当然今时不同往日。”

翻译/小飞侠