霍纳：出售股份给保时捷对红牛“不是合适的生意”

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红牛与保时捷的合作可能性在过去6-7个月里被反复提及，甚至奥迪宣布将从2026年起作为引擎供应商进军F1后，保时捷与红牛的合作被认为会很快宣布。然而 意大利大奖赛前夕，这家大众集团旗下的德国公司发表声明称，这桩备受期待的合作不会发生。

“在过去的几个月里，保时捷公司和红牛公司就保时捷加入F1的可能性进行了探讨。两家公司现在共同得出结论，这些探讨将不再继续。前提始终是双方的合作将建立在平等的基础上，这不仅包括引擎的合作，也包括车队的合作。这一点不可能实现。随着规则修改的最终确定，这项赛事对保时捷仍然是有吸引力的环境，将继续受到关注。”

此前有文件显示，保时捷计划收购红牛赛车的一半股份，因此在全球范围内进行相关的法律文书工作。然而近期有德国媒体爆料称，谈判的破裂是因为红牛车队方面不想改变车队的结构，即不愿在做重大决定时需要看合作伙伴的脸色，尽管霍纳在不久前接受采访时否认这与他个人在车队的控制权有关。

周五在蒙扎的练习结束后，霍纳在接受媒体采访时表示“最终从战略上来说，这对我们正在进行的旅程不是合适的生意”。

当被闻到红牛是否真的曾考虑出售50%股份时，英国人回答说：“显然（保时捷）表示过这种兴趣，所以股东们显然有所考虑，但认定这对红牛赛车、红牛技术公司或红牛动力系统公司来说并不合适。”

他进一步解释道：“我们的核心优势之一是我们的独立性、快速决策和不搞官僚主义。从根本上来说，我们是一支赛车队，这使我们能够做出快速的决定、有效的决定，并作为一支赛车队做出迅速的反应。我想我们已经在很多场合看到了，制造商在决策方面缺乏自主性，而那是保护我们所拥有的和我们运作方式的一个关键方面，事实证明这是相当成功的。”

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, the Red Bull team celebrate Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

过去三年红牛与本田合作，但日本公司决定在上赛季结束后退出F1。为此，红牛完全收购了本田的F1动力单元IP，在米尔顿·凯恩斯成立了自己的动力系统公司后进行维护——本田仍然提供技术服务。

针对2026年将启用的新动力单元规则，奥地利公司已经招募了300人的团队，对下一代动力系统进行设计和开发，而且已经在今年夏休期之前对第一套原型产品进行了测试。

“因此在任何时候，这（2026年动力单元项目）都不依赖于投资者或制造商或OEM（代工工厂）的参与，而且对我们目前为止的地位没有任何贡献，”霍纳说到。“所以我们的注意力集中在2026年和未来，我们期待着红牛车队的下一个篇章——一个新篇章、一个令人兴奋的篇章。”

当被问到红牛是否对其他潜在合作伙伴持开放态度时，霍纳回答说：“当然！我们不听就太傻了，但它必须在战略上与我们正在做的事情相吻合，确保它跟随红牛动力系统公司正在使用的相同路线图。”