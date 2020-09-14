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霍纳：为人“太好”是阿尔本的劣势

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霍纳：为人“太好”是阿尔本的劣势
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红牛领队克里斯蒂安·霍纳为亚历山大·阿尔本终于在穆杰罗收获个人第一个领奖台成绩叫好，但也坦言为人“太好”对他不利。

阿尔本在去年的巴西大奖赛和本赛季在奥地利的揭幕战上，与领奖台近在咫尺，但是都因为与世界冠军刘易斯·汉密尔顿的碰撞而失之交臂。

过一过而不过三。上周末的托斯卡纳大奖赛上，阿尔本终于把握住机会，在经过三次重新发车的考验后，第一次登上了F1领奖台。

红牛环的第一场比赛后，直到蒙扎之前，阿尔本都在积分区分完赛。但是同一个周末里状态的起伏，以及与马克斯·维斯塔潘之间有着明显的差距，让他受到批评。当去年他替换的皮埃尔·加斯利在意大利大奖赛里获胜，虽然有一定意外因素成分，但是足够让阿尔本感受到更多压力。

而在穆杰罗冲过终点线后，阿尔本在无线电里感谢车队始终支持他。霍纳在上周日赛后称赞了阿尔本的表现，而且相信他将更上一层楼。

“如果他有劣势的话，那就是他人太好了，”红牛领队在Sky Sports F1节目中表示。“当他戴上头盔，你可以看到一个真正的赛车手。”

“我认为，在认为你能做到和知道你能做到之间是有大差别的。我认为领奖台将助长他的信心和对自己的信念。我认为他肯定会从此有相当好的发展。”

在维斯塔潘第一圈就因为卷入事故而退赛后，阿尔本成为本场比赛红牛唯一的希望。而在第一次安全车后行进间重新发车期间排名下滑后，他奋力直追，终于在第二次红旗之后，在一号弯外线超过雷诺的丹尼尔·里卡多，锁定了前三名的成绩。

霍纳评价道：“我真心为他感到高兴，因为他成功克服了对他的那些批评，重整旗鼓，而且公平地说，过去几周里他已经越来越强。今天他登上领奖台，真的是他拼来的，并且是以强硬的方式。”

整场比赛中，阿尔本多次从外线做出超越，霍纳于是给他起了“外线先生”的称号。

他继续道：“真的非常令人印象深刻。我们再次从他身上看到他的比赛技术。他对赛车位置的把握非常好，我认为丹尼尔是非常难超的车手，所以从外线完成超车，真的非常出色。”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 , battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 , battles with Alex Albon, Red Bull Racing RB16

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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Author Frankie Mao

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