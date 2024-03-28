霍纳“不能排除”塞恩斯回归红牛F1车队的可能
红牛领队克里斯蒂安·霍纳表示，在见证了法拉利车手卡洛斯·塞恩斯在澳大利亚大奖赛上令人印象深刻的胜利后，他不排除西班牙人在2025转会的“任何可能性”。
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3rd position, congratulate each other on the podium
Sam Bloxham / Motorsport Images
在墨尔本的比赛中，仍处阑尾炎手术恢复期的塞恩斯在第二圈超过杆位出发但遭遇刹车问题的马克斯·维斯塔潘，并且最终赢得了比赛。
荷兰人在第4圈退赛后，塞恩斯轻松保持着与队友查尔斯·莱克勒克的间距，收获了自去年新加坡大奖赛以来个人的首场胜利，而他仍是自去四月以来除维斯塔潘之外唯一一位赢得过分站冠军的车手。
2025年，塞恩斯的法拉利席位将被梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿取代。这也使他成为了车手市场上最引人注目的自由车手。
当前最多的讨论集塞围绕尔吉奥·佩雷兹如果不续约，他的位子有可能空出，而焦点都集中在丹尼尔·里卡多、角田裕毅甚至连姆·洛森这些红牛自己的车手身上。
但是，鉴于近期谣言称阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索也在红牛的目标范围内，霍纳已经给出了明确的暗示，即车队也愿意考虑其自身阵营之外的车手。
“我认为我们希望为红牛车队派出中最好的组合，有时你也必须看看红牛阵营之外的人选，”霍纳在提到塞恩斯之前表示。“你见到一位速度很快，失业的车手赢得了今天的比赛。因此，由于个别车手，市场的变化相当快。”
Carlos Sainz, Ferrari SF-24
Photo by: Ferrari
塞恩斯也曾是红牛家庭的一份子。从2015赛季到2017赛季结束后转投雷诺，他在效力Toro Rosso期间先后搭档过维斯塔潘、丹尼尔·科维亚特以及皮埃尔·加斯利
当霍纳被Motorsport.com问及是否会考虑让塞恩斯回归时，他回答道：“瞧，基于这样的表现，你不能排除任何可能性，所以我认为你只是需要花点时间做出决定。”
“很明显，Checo今天受到了影响。本赛季他的开局也很出色，所以我们并不急于一时。卡洛斯是去年唯一击败红牛的车手，所以他似乎是我们的克星。”
而塞恩斯被问及接受阑尾炎手术仅仅两周后就能在墨尔本拥有如此出色的表现，是否提高了他的价值时，西班牙人回应道：“我不知道。当然，这没有坏处，这是百分百可以肯定的。明年我的席位还没有着落，所以我想这会有所帮助。我想每个人或多或少都知道我的实力。”
“我参加比赛不是为了向车队领队或其他人证明我的价值。我比赛是为了自我证明，如果给我一辆赛车，我可以完成任务，我可以争夺胜利。这就是我的心态和方法，我将在今年剩下的时间里保持这一状态。”
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