霍纳“不能排除”塞恩斯回归红牛F1车队的可能

在墨尔本的比赛中，仍处阑尾炎手术恢复期的塞恩斯在第二圈超过杆位出发但遭遇刹车问题的马克斯·维斯塔潘，并且最终赢得了比赛。

荷兰人在第4圈退赛后，塞恩斯轻松保持着与队友查尔斯·莱克勒克的间距，收获了自去年新加坡大奖赛以来个人的首场胜利，而他仍是自去四月以来除维斯塔潘之外唯一一位赢得过分站冠军的车手。

2025年，塞恩斯的法拉利席位将被梅赛德斯的刘易斯·汉密尔顿取代。这也使他成为了车手市场上最引人注目的自由车手。

当前最多的讨论集塞围绕尔吉奥·佩雷兹如果不续约，他的位子有可能空出，而焦点都集中在丹尼尔·里卡多、角田裕毅甚至连姆·洛森这些红牛自己的车手身上。

但是，鉴于近期谣言称阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索也在红牛的目标范围内，霍纳已经给出了明确的暗示，即车队也愿意考虑其自身阵营之外的车手。

“我认为我们希望为红牛车队派出中最好的组合，有时你也必须看看红牛阵营之外的人选，”霍纳在提到塞恩斯之前表示。“你见到一位速度很快，失业的车手赢得了今天的比赛。因此，由于个别车手，市场的变化相当快。”