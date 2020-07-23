霍根海姆放弃在2020年举办F1比赛

F1负责人们一直在寻找替补赛道以填补今年多个赛站取消的赛程空缺，德国赛道也因此被视为争夺欧洲赛事席位的有力竞争者之一。

尽管霍根海姆与F1拥有者Liberty Media就今年晚些时候举办比赛的可能性进行了长时间的谈判，希望能在10月和伊莫拉以及波尔蒂芒赛道形成“三连赛”，但近日赛道方表示由于无法确保赛道可以向足够多的车迷开放，谈判已经结束。

F1希望到车迷们能在9月重返赛场——目前的计划是从俄罗斯大奖赛开始向观众开放。但由于霍根海姆地区严格实施的限制集会的地方限制令在短期内不太可能被取消，意味着赛道没有机会获得办赛“绿卡”。

霍根海姆赛道负责人Jorn Teske告诉Motorsport.com：“从今天的角度来看，如果比赛可能在10月举办，我们不能假设观众人数可以被允许超过500人。因此，从经济角度来看，这使得我们对F1的吸引力不如其他赛道。在某些条件下，这些赛道可以敞开门迎客。

“因此，F1不会接受我们的提议，在冠状病毒危机的特殊情况下举行大奖赛。因此，我们可以确定2020年将不会在霍根海姆举行比赛。”

霍根海姆的退出也使得纽伯格林获得了“替补上阵”的机会。但是由于糟糕的天气，10月份在那里举行比赛是否可能存在疑问。不过，该地区对于观众的限制比较宽松，意味着Liberty Media可以继续举办有车迷参加的比赛。

赛道的发言人告诉Motorsport.com：“目前没有什么可报道的。自2013年的最后一场赛事以来，F1和纽伯格林就在进行一次又一次的谈判。今年我们又聊过了。正如我们过去一直强调的那样，举办F1比赛也必须对纽伯格林的经济有益才行。”

翻译/小飞侠