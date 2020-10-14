雷诺：F1需要研究氢动力等未来引擎规格选择

本田将在2021年年底退出F1决定在业内引发了争论。人们开始探讨未来的大奖赛是否只需要对当前的混合动力概念进行一些调整，还是有必要做出一些截然不同的尝试。

目前，F1计划在2026年对引擎方案进行革新。未来的混合动力计划很可能围绕一项造价更低廉且技术不再那么“尖端”的解决方案展开。

阿比特博尔认为，F1车队应当团结一致，以小组的形式探索其他截然不同的可行性方案。法国人提及，如果F1车队的合作精神可以像为冠状病毒感染者准备呼吸机设备时那样强烈，那么就一定能收获好的成果。

虽然全电力的解决方案几乎不可行，但阿比特博尔建议不应该完全排除使用氢气的可能性。

“我认为最重要的是我们要为下一代引擎定义正确的技术，”阿比特博尔在艾菲尔大奖赛上说道，“有许多新技术正在兴起。我们看到，汽车行业充满了未知。几年前，我们从未讨论过氢，这是一个即将到来的新事物。这对F1来说是否够用或合适?谁知道呢?我也不知道。”

“但我认为有必要‘暂停’一下，等待做出正确的决定。但说到这，也许我们可以做的一件事就是组建一个由专家和所有制造商组成的联合小组，就像我们为冠状病毒制患者造呼吸系统那样。”

“看到车队之间的协作真是太棒了。这是我们力所能及的，为下一代的动力元件做一些深入的探索和研究，以确保它在表现、成本、竞争力和营销平台方面都是正确的。这项工作的开展事不宜迟。”

梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫认为F1等到2026年才引入新规则的决策是正确的，但同时也强调削减成本的举措应尽快付诸于行动。

“当然，我们需要尽快引入预算帽和某种形式的冻结措施，要记住我们需要的是所有引擎的状态都大致相同，”奥地利人表示，“我们不希望在冻结动力元件的情况下，发现它们的表现仍然存在巨大的差异。”

“但展望未来，我们需要坐在同一张桌子上，讨论什么是适合现实世界的技术、我们如何简化技术以减少开支，然后从2026年起拥有一款人人都能购买的新规格引擎。”

翻译/小飞侠