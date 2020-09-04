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雷诺F1车队或与Alpine联名

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雷诺F1车队或与Alpine联名
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西里尔·阿比特博尔承认雷诺集团或许考虑新包装其F1车队，以便推广旗下Alpine品牌。

雷诺集团在昨天发布了内部重组的决定，旨在更好地经营其他四大业务：雷诺、达西亚、Alpine跑车和New Mobility（一项B2B业务）。而根据新做出的决定，雷诺F1项目主管阿比特博尔将在继续现有工作的同时，负责关于Alpine品牌开发提议的“创造、组织和执行”。

此举，暗示了雷诺集团有可能对其F1车队进行重新命名。虽然雷诺F1车队在不久前签订了2021-2025年版《协和协议》，意味着车队的名称主体不能更换，但是这不妨碍雷诺与Alpine联名出现。

本周末，阿比特博尔正在蒙扎带队参加意大利大奖赛。在出席周五的国际汽联新闻发布会时，他表示最终决定权在新任雷诺CEO卢卡·德梅奥手里。

阿比特博尔声称，通过他领导的项目已经为法国公司在F1创造了“一个稳定的平台，一个优秀的营销平台”，而拥有许多不同品牌的雷诺本身也是“一个灵活的平台”。

Alpine成立于1955年，从一开始就与雷诺有着渊源，并在1973年被后者收购。上世纪60年代，Alpine打造的原型车出现在运动车赛场并参加勒芒24小时。2016年，Alpine与Signatech合作后重返萨尔特赛道，并在四年时间里三次赢得LMP2组胜利。

新冠肺炎疫情发生以来，全球汽车产业受到了很大的震荡，而Alpine经受了严重的危机。但是，刚刚走马上任的德梅奥对Alpine给予“厚望”。

虽然从现在起身兼另一份重任，但是阿比特博尔表示他只是临时参与到Alpine的重建项目中，因此不会影响他在F1车队的工作。

“当前我被交代开展一项任务，以一套提议来让我们的品牌形成一个体系，”法国人表示，“我没有被要求管理这个品牌。所以并不是任何形式的永久性任命。”

“我会把重心放在这些方面：我被给到的一些策略正是我当前在F1所做的，让在我进行这项任务的时候，当前车队领导体系绝对不会改变。”

据悉，意大利人德梅奥将在本周末前往蒙扎现场督战，而有关雷诺与Alpine是否联名最早可能在本周末揭晓答案。

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