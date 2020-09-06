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雷诺F1车队将从2021年以”Alpine“名字参赛

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雷诺F1车队将从2021年以”Alpine“名字参赛
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雷诺集团宣布其F1车队将从2021年起更名为“Alpine F1 Team”，以推动该跑车品牌的形象。

雷诺集团在上周公布了内部战略调整，以更加“简单化”的方式经营旗下四大核心业务：雷诺、达西亚、Alpine和New Mobility。

意大利大奖赛周五的新闻发布会上，雷诺F1项目主管西里尔·阿比特博尔表示，他被赋予了一项新任务：为Alpine构建一套新的品牌开发提案。不过，法国人表示车队身份是否会重新包装取决于新任CEO卢卡·德梅奥的决定。

德梅奥已经在昨天来到蒙扎现场。今天的比赛前，雷诺集团发出公告，车队将从下赛季开始正式更名。虽然“雷诺”名字不再出现在F1参赛名单上，但仍旧是车队的引擎供应商。

“这是一个巨大的改变，因为雷诺已经参加了43年，”德梅奥表示，“它会继续留在赛车上，但作为引擎供应商，所以仍然是可见的。”

“我们会把F1作为一个平台来对我们想开发的旗下品牌进行市场营销。即使雷诺是一个光辉的品牌，让Alpine进入F1世界会更好。”

上个月，雷诺F1车队刚刚签订了下一个五年的新版《协和协议》——它标志着这项运动在自由传媒管理下即将真正进入新纪元。可以理解的是，这次更名就像红牛在今年以“AlphaTauri“替换“Toro Rosso”，拥有F1参赛资质的车队主体没有发生变化。

阿比特博尔在周五表示，他被交代的Alpine任务是临时性的，而他的工作重心仍然是F1项目。他认为明年即将实施的预算帽制度是车队的绝佳机会。

“这次改变发生在车队和这项运动发展轨迹的关键时刻，”法国人说，“Alpine将以其他世界的竞争精神和法国的创造性，给围场带来新意义、新价值和颜色。届时将给2022年准备工作的截止期限带来财富。”

“新规则和商业框架将建立一个更加公平的汽车运动环境，收入将得到重新分配，管理更加简化和进步。

“预算帽的实施会终结成本竞赛，会让缔约车队以其竞技价值受到衡量。Alpine拥有其在F1的地位并能够挑战胜利。”

2016年，雷诺收购了路特斯之后，重新以厂商车队身份出战F1。五年来，车队仍在努力重新登上领奖台。随着车队身份的改变，其赛车涂装将由雷诺的标志性黄色，改为Alpine的蓝色。

成立于上世纪50年代的Alpine，在70年代归于雷诺旗下。过去四年里，Alpine与Signatech车队合作后，三次赢得勒芒24小时LMP2组胜利。

今年早些时候，曾经在2005和2006年与雷诺一起夺得世界冠军的费尔南多·阿隆索，确定将在明年回归驻扎于恩斯顿基地的车队，与埃斯特班·奥康搭档参加2021赛季。

值得一提的是，明年Racing Point也将更名为阿斯顿·马丁，并且成为英国跑车制造商的厂商车队。这使得F1赛道上的汽车制造商数量将达到8家。

Alpine F1车队赛车概念涂装

Concept de livrée Alpine en F1

Concept de livrée Alpine en F1

Photo by: Camille De Bastiani

 

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