雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧

明年雷诺将更名为Alpine车队的决定，旨在为这家创立于上世纪50年代的法国跑车制造商打造更广阔的未来。

不过，尽管Alpine在上世纪70年代凭借赢得勒芒冠军等成就在赛车界名声大噪，但德梅奥坚称，更名这一改变并非怀旧之举。相反，他认为这是为Alpine品牌规划一个完全不同方向的重要一步。该品牌在2017年被雷诺公司“复活”。

“当我进入公司的时候，我认为Alpine是一个非常怀旧的品牌，”德梅奥在意大利大奖赛前向包括Motorsport.com在内的一些媒体说道。

“怀旧没有问题，但我认为我们需要放眼于未来。所以我们需要用一种不同的方式思考，用Alpine品牌来建设未来，而不是回眸60或者50年前。

“如果有合适的机会，以及商业机会，当然这也正是目前我们正在努力寻找的，那么就需要稍微改变一下讲Alpine故事的方式。”

德梅奥认为，雷诺F1车队的品牌重塑将远远超出仅仅更改名字的范畴，因为他认为这将有助于推动汽车业务的发展。

“我们希望在F1尽快跑出成绩，然后我们就能在Alpine公司看到成果转化，”他表示。

“我认为Alpine精神会给它带来推动力。而且我也知道，虽然雷诺是一个光荣的品牌，但我认为Alpine在F1中的契合度更高，甚至可能更好。

“我坚信F1中的制造商冠军应该是人们梦想的品牌，周日的比赛和周中的销售之间应该尽可能存在关联。

“顾客在街上就能感受到这样一种关联，看看法拉利、梅赛德斯以及威廉姆斯等一些辉煌的品牌。包括还有明年的阿斯顿·马丁，这对这项运动很有好处。”

虽然Alpine目前仅生产一款公路汽车，但德梅奥希望利用F1平台作为推动公司提高和扩大产品供给的核心环节。

他相信F1车队更名带来的任何业务提升，都将使大家更清晰地看到投身于大奖赛为雷诺集团带来的卓越贡献。

“我认为这将确保有更好的能量被注入赛车运动中，”他表示，“公司总有起伏的时候，有时候有些人不像我这样怀有热情，他们更倾向于把F1看成一个成本中心（指没有收入只有成本支出的一些内部部门）。而我希望用它来证明公司全新的商业模式。”

翻译/小飞侠

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