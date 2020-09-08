Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
斯蒂利亚大奖赛
10 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
匈牙利大奖赛
17 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
英国大奖赛
31 7月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
70周年大奖赛
07 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
27 11月
Next event in
79 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous Next
Formula 1 / 突发新闻

雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧

shares
comments
雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧
By:
Translated by: Frankie Mao

雷诺CEO卢卡·德梅奥表示，以Alpine品牌重新命名其F1车队并非出于试图重塑过去辉煌的目的。

明年雷诺将更名为Alpine车队的决定，旨在为这家创立于上世纪50年代的法国跑车制造商打造更广阔的未来。

不过，尽管Alpine在上世纪70年代凭借赢得勒芒冠军等成就在赛车界名声大噪，但德梅奥坚称，更名这一改变并非怀旧之举。相反，他认为这是为Alpine品牌规划一个完全不同方向的重要一步。该品牌在2017年被雷诺公司“复活”。

 “当我进入公司的时候，我认为Alpine是一个非常怀旧的品牌，”德梅奥在意大利大奖赛前向包括Motorsport.com在内的一些媒体说道。

 “怀旧没有问题，但我认为我们需要放眼于未来。所以我们需要用一种不同的方式思考，用Alpine品牌来建设未来，而不是回眸60或者50年前。

 “如果有合适的机会，以及商业机会，当然这也正是目前我们正在努力寻找的，那么就需要稍微改变一下讲Alpine故事的方式。”

德梅奥认为，雷诺F1车队的品牌重塑将远远超出仅仅更改名字的范畴，因为他认为这将有助于推动汽车业务的发展。

 “我们希望在F1尽快跑出成绩，然后我们就能在Alpine公司看到成果转化，”他表示。

 “我认为Alpine精神会给它带来推动力。而且我也知道，虽然雷诺是一个光荣的品牌，但我认为Alpine在F1中的契合度更高，甚至可能更好。

 “我坚信F1中的制造商冠军应该是人们梦想的品牌，周日的比赛和周中的销售之间应该尽可能存在关联。

 “顾客在街上就能感受到这样一种关联，看看法拉利、梅赛德斯以及威廉姆斯等一些辉煌的品牌。包括还有明年的阿斯顿·马丁，这对这项运动很有好处。”

虽然Alpine目前仅生产一款公路汽车，但德梅奥希望利用F1平台作为推动公司提高和扩大产品供给的核心环节。

他相信F1车队更名带来的任何业务提升，都将使大家更清晰地看到投身于大奖赛为雷诺集团带来的卓越贡献。

 “我认为这将确保有更好的能量被注入赛车运动中，”他表示，“公司总有起伏的时候，有时候有些人不像我这样怀有热情，他们更倾向于把F1看成一个成本中心（指没有收入只有成本支出的一些内部部门）。而我希望用它来证明公司全新的商业模式。”

翻译/小飞侠

Related video

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑

Previous article

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑

Next article

博塔斯承认在蒙扎错失良机

博塔斯承认在蒙扎错失良机
Load comments

About this article

Series Formula 1
车队 雷诺F1车队
Author Jonathan Noble

Trending Today

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役
MotoGP MotoGP / 突发新闻

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

霍纳回应沃尔夫：维斯塔潘"成熟地"守住罗斯伯格
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

霍纳回应沃尔夫：维斯塔潘"成熟地"守住罗斯伯格

博塔斯承认在蒙扎错失良机
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

博塔斯承认在蒙扎错失良机

对比：法拉利2018与2017年F1赛车对比
Formula 1 Formula 1 / 特别专题

对比：法拉利2018与2017年F1赛车对比

汉密尔顿创立X44车队参加Extreme E
Extreme E系列赛 Extreme E系列赛 / 突发新闻

汉密尔顿创立X44车队参加Extreme E

Latest news

博塔斯承认在蒙扎错失良机
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

博塔斯承认在蒙扎错失良机

雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

Trending

1
MotoGP

三届MotoGP世界冠军洛伦佐宣布退役

2
Formula 1

霍纳回应沃尔夫：维斯塔潘"成熟地"守住罗斯伯格

3
Formula 1

博塔斯承认在蒙扎错失良机

1h
4
Formula 1

对比：法拉利2018与2017年F1赛车对比

5
Extreme E系列赛

汉密尔顿创立X44车队参加Extreme E

Latest news

博塔斯承认在蒙扎错失良机
Formula 1

博塔斯承认在蒙扎错失良机

雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧
Formula 1

雷诺CEO：车队更名Alpine不是为了怀旧

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑
Formula 1

法拉利将在穆杰罗启用复古涂装庆祝1000场里程碑

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败
Formula 1

维特尔庆幸没有车迷在蒙扎见证法拉利溃败

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队
Formula 1

马西：蒙扎维修区关闭信号事项发给了所有车队

Latest videos

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集 02:52
Formula 1

《大奖赛大纪事》 ：2020比利时大奖赛精彩图集

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权