雷诺：阿隆索会在2021年回归F1后处于劣势

阔别F1两年后，阿隆索将在下个赛季回归老东家雷诺。在此期间，他不仅再次征战了印地500赛事，试水了达喀尔拉力赛，同时连续两次赢得了勒芒24小时的胜利。

如今这位两届F1世界冠军已经为复出做好了充足准备。作为一名敏锐的观察者，本赛季阿隆索不仅现场旁观了雷诺的若干场比赛，同时还测试了车队的2018和2020年赛车。

在颇有争议的情况下，上周西班牙人还 “破例”被允许参加了阿布扎比的青年车手测试，提前体验了下个赛季将继续被沿用的雷诺底盘。这位39岁的老将驾驶雷诺RS20赛车完成了105圈的测试，并创下了当天最快成绩。

当被问及阿隆索在赛季后测试中的出场是否会给他明年的比赛带来优势时，巴德科沃斯基认为西班牙人与发车区的其他车手相比仍处于劣势。

“我想你的意思是他的劣势会减少多少？因为他已经两年没碰过F1赛车了。”巴德科沃斯基在阿布扎比说道。“我理解对于卡洛斯（塞恩斯）或者丹尼尔（里卡多）来说，明年要转会并且适应一支不同的车队是很困难的。”

“有不同的工作方式、不同的工程师、很多东西要学。但就费尔南多而言，他两年都没有开过F1赛车了。

所以，这就是为什么我们尽量争取给他一些赛道时间，一些试驾2018年赛车的时间，从而帮助他找回节奏，重新调整身体状态、颈部等等地方的状态，这是他所需要的。”

随着2021年冬季测试的时间从6天减少到3天，新晋车手或重返F1的老将们试驾并适应新赛车的时间将大幅缩减。尽管拥有20年的驾驶经验，但巴德科沃斯基相信冬测的“缩水”对于阿隆索来说仍是一大挑战。

“是的，对费尔南多来说，在一天半的测试中适应赛车是很困难的。尤其考虑到他已经很长时间没开过F1了，所以更是难上加难。”

补充报道/Jonathan Noble

翻译/小飞侠