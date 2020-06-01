雷诺重申对F1项目持“坚定态度”

新冠肺炎疫情的爆发给全球汽车制造业带来冲击。5月底，雷诺公布了其降低成本的计划，包括在全球18万员工中裁员1.46万人（包括法国境内4600个岗位），全球产能从2019年的400万辆下降到2024年的330万辆，同时一些工厂也将调整业务。尽管这项重组计划将耗费12亿欧元，但该法国公司目标在未来3年内省下20亿欧元的成本。

自从卡洛斯·戈恩因丑闻而下台之后，麻烦缠身的雷诺是否会终止其F1项目成为关注点之一。虽然该法国车企自2016年以制造商车队身份重新参加F1后投入巨大，但是至今还未实现重返强队行列的目标。

去年，雷诺以高额薪水从红牛挖走了拥有7场大奖赛升级的丹尼尔·里卡多，但是车队在中游集团争夺中输给了引擎客户迈凯伦，排名也跌出了前四。这个结果致使澳大利亚车手在上个月毅然做出明年转投英国车队的决定。

但是，雷诺代理CEO克罗蒂尔德·德尔伯斯（Clotilde Delbos）明确表示没有关闭F1项目的意图，尤其是有关成本控制的新规则出台之后。

“我们已经公开说过，我们确认我们对F1依然抱着坚定的态度，”德尔伯斯说道，“有关支出限制的新规则的宣布对我们非常好，因为我们对这项运动的投资必然少于一些我们的竞争对手，他们花了很多钱。”

上周，国际汽联确认一系列新规则已经经由世界汽车运动理事会审批核准，包括进一步收紧的“预算帽”——在2021年以1.45亿美元的标准实施并在之后每年递减——以及冻结2020和2021赛季赛车和引擎研发的措施。

这无疑给了雷诺车队喘息的机会，同时期待着2022年开始新一轮的技术规则循环后，能够加入领奖台甚至胜利的竞争行列。

很明显的是，雷诺高层的表态对其F1车队而言犹如定心丸。如今，面对里卡多决定离开后出现的2021赛季车手席位空缺，寻找合适的接替人选是阿比特博尔的当务之急。

目前，除了两位世界冠军获得者费尔南多·阿隆索和塞巴斯蒂安·维特尔被广泛提及之外，与梅赛德斯合约即将到期的瓦尔特利·博塔斯、今年失业的尼科·霍肯伯格，以及有机会在本赛季结束后满足申请“超级驾照”要求的中国年轻车手周冠宇，都是法国车队考虑的对象。