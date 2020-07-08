雷诺重申对周冠宇等年轻车手忠诚度不变

雷诺在今天宣布，即将年满39岁的阿隆索将在明年第三次加入车队，并且与本就又合约的埃斯特班·奥康搭档出战下赛季。可以理解的是，法国车队希望阿隆索的丰富经验，能够帮助其为2022年技术规则改革做准备。

然而，这意味着雷诺运动学院目前的领军人物周冠宇和克里斯蒂安·伦德嘉德即便今年通过F2赛季获得好成绩，得到申请F1“超级驾照”的资格，那么也至少没有机会在明年代表法国制造商自己的车队比赛。

尽管如此，雷诺F1项目负责人阿比特博尔坚决表示，车队建立运动学院的初心没有受到影响。

他在雷诺召开的新闻发布会上表示：“这是一个重要的问题，因为在我们决定与费尔南多重聚首的时候，我已经预见了会被认为对我们自己的雷诺运动学院项目缺乏兴趣或忠诚。但并不是这样。

“我想非常明白地说，不是这么回事。当我们成立学院的时候，计划就是为了能够培养出车手在2021年加入F1。

“谁知道，原本可能会是这样，但我们需要面对的事实是，今年的危机带来了许多影响，许多严重的影响，其中之一就是赛季的开始被推迟，因此延迟了我们对学院中两名年长的车手——周冠宇和克里斯蒂安·伦德嘉德——表现的判断。”

“他俩度过了一个相当出色的周末。特别是周冠宇原本可以赢下比赛，而克里斯蒂安在没有参加冬季测试的情况下，第一场比赛就拿到第四。所以我们对学院的事情非常非常认真，对这位车手也非常非常认真。

“计划是看看他们能不能加入F1，我相信费尔南多——像埃斯特班一样——可以对他们的发展带来很多（帮助）。”

Guanyu Zhou, Renault Sport Academy, tests Renault 2017 F1 Car in Austria

2018年决定离开F1，主要是因为阿隆索看不到留在迈凯伦有冲击世界冠军的机会，也没有其他车队的明确邀约。但之后，他一直公开表示，希望趁规则修改的机会回到F1，显然怀着届时竞争格局能够被打乱的期待。

雷诺没有透露与阿隆索签约的年限，对于2021赛季以后 ，只是提到双方共享同一个目标，那就是帮助法国品牌重新成为能够争夺世界冠军的队伍。

在雷诺青年车手的问题上，西班牙人表示他非常愿意把个人惊艳传授给后辈，甚至愿意交出接力棒。

“我了解雷诺运动学院以及它对整个集团的重要性，并且我非常同意西里尔说的话”，阿隆索在车队的新闻发布会上说。

“年轻和有才华的车手是未来。就我的个人经历来说，我认为所有投资了年轻车手学院的车队，他们都收到了回报。我会以我的经验、对不同赛事的经验、对不同的驾驶风格的经验，来尽可能地提供帮助。无论什么情况，驾驶风格方面的2022年规则，我希望可以帮到他们。”

“我知道我的任务，不只是对赛车（研发），还有在赛车之外，为雷诺带来帮助。我会在赛道上使出全力，我会试着帮助车队成为世界冠军车队。如果能由我驾驶赛车，那么就太棒了。如果是交给年轻车手，我也会感到骄傲。这就是任务，我会为车队努力。”