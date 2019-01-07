雷诺：里卡多加盟的鼓舞作用堪比阿隆索夺冠

雷诺在去年夏天签下里卡多是2018年最震撼的大事件之一：这名澳大利亚车手选择加盟法国汽车制造商的车队，而不是坚持留在红牛。

回想当时与里卡多签约，阿比特博尔说，英格兰和法国两个车队工厂里对这个消息的反应，就如同2005和2006年法国制造商与阿隆索一起夺得世界冠军的那个辉煌岁月。

“这显然是个极好的消息，让所有人松了一口气。Viry和Enstone工厂都好好庆祝了一番，”阿比特博尔对Motorsport.com说，“我料到他们会有反应，但亲眼见证时还是出乎意料。”

“那是一个美妙的时刻。我从未在这两所工厂里见过这样的反应。这让我想起2005年和2006年费尔南多·阿隆索获得世界冠军头衔的时刻。”

“我们尚未赢得任何比赛，但我们有这种感觉，现在我们正走在通往胜利的道路上。我们有义务设计出能配得上这位车手的引擎和底盘。”

虽然里卡多的加盟对争取重返列强行列的雷诺来说是一个巨大的鼓舞，但阿比特博尔很明白拥有一名大奖赛胜利获得者会增加车队的压力。

“我们觉得对雷诺、对我们的赞助商、对我们的车迷，对雷诺品牌在赛车运动中创造出来的品牌价值来说，我们肩负着更重要的责任，因为我不想在未来两年里从他眼中看到失望或沮丧。我不想体会迈凯伦在过去几年里与费尔南多一起的经历。”

但是，阿比特博尔很清楚里卡多完全理解雷诺在短期内的能耐，所以他不会指望立竿见影般的好成绩。

“我对丹尼尔说得很清楚，如果他认为转车队就像换一把车钥匙那么简单——一切准备就绪，而他唯一要做的就是把车开好，那他应该去别的车队看看。”

“我告诉他我们还在研发、在进步、在建设中，而他的贡献将远远超过驾驶赛车本身。我们期待他成为一名大使、一名领导者，将他的经验和专业知识带入团队。”

“我们在团队中注入了新的要素、很多资产、很多人员，但现在我们需要那个额外的闪光点。我认为他会喜欢这个挑战。”