雷诺被判违规，日本大奖赛成绩被取消

丹尼尔·里卡多和尼科·霍肯伯格在日本大奖赛里分别以第六和第十的排名完成比赛，但是赛后Racing Point递交了一纸长达12页的诉状，声称竞争对手使用了涉嫌违反规则的刹车配比系统——方向盘上用来控制前后刹车平衡的按钮。当晚，国际汽联确认了Racing Point的抗议被予以接受，并且由其技术部门对事件展开详细的调查。

本周末将迎来墨西哥大奖赛。当参赛车队悉数在墨西哥城集结时，国际汽联在欧洲事件周三晚上发出了由铃鹿赛会干事签发的仲裁决定书，宣布了经由电话会议商讨之后，两辆雷诺赛车确认在日本大奖赛里使用了违规的技术，因而被取消成绩。

不过根据裁决书，国际汽联技术部门认定雷诺赛车的刹车配比系统虽然并非像Racing Point声称的那样“预先设定，可以持续一整圈”，但是的确违反了《竞赛规则》第27.1条所述的“要求车手独立、不受帮助地驾驶赛车”。

“涉及其中的刹车平衡调节系统作为车手辅助装置进行工作，节约了车手在一圈中需要做的调整次数，”裁决书中写道，“赛会干事认为该系统与提供实际反馈的控制器之间有明显的区别，后者是对车手技术或反应的替代品。”

值得一提的是，赛会干事透露Racing Point是通过一名前雷诺雇员了解到该系统的存在，尽管该人士“不清楚前东家所使用的刹车配比系统的详情”。

根据仲裁结果，Racing Point车手塞尔吉奥·佩雷兹将提升到第八名，兰斯·斯特罗尔获得第九名，车队将原先多拿五分。法拉利和红牛二队同样受益，总共受罚15秒的查尔斯·莱克勒克将回到第六名，而皮埃尔·加斯利和丹尼尔·科维亚特分获第七和第十名。

雷诺在失去在铃鹿的积分后，仍为68分，而红牛二队将达到62分，Racing Point也增加到58分。制造商年度第五名的争夺进一步白热化。不过，法国车队可以在墨西哥当地时间10月24日上午十点前决定是否上诉。