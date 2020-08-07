雷诺考虑对Racing Point所受制裁力度进行上诉

国际汽联在本周五自由练习进行前公布了雷诺对RP20前后刹车导管合法性提出抗议的裁决结果，认定RP20后刹车导管的主要设计者是梅赛德斯，而不是Racing Point。

由于刹车导管在2020年被加入了“列名部件”的清单，属于车队之间不能共享的部件，而是车队作为制造商必须独立设计。该判定意味着Racing Point违反了《竞赛规则》。

但是国际汽联赛会干事开出的罚单是，基于针对斯蒂利亚大奖赛的抗议，处以两辆赛车各20万欧元的罚款以及在制造商积分榜上扣除7.5分；针对匈牙利和英国大奖赛的抗议，对车队进行惩戒。

但是，裁决书中也明确表示，RP20前后刹车导管本身不违反《技术规则》，并且认为要求Racing Point在“不借鉴”已经掌握的知识的前提下重新设计或重新制造刹车导管是“不实际的”。换言之，车队可以继续在RP20上使用由梅赛德斯W10启发的刹车导管。

考虑到情况的复杂性，国际汽联予以相关方面24小时的时间来递交考虑上诉的通知，而非常规的1小时以内，之后则有96小时来确定提出上诉。

雷诺车队主管西里尔·阿比特博尔在新闻发布会上表示，车队正在研究是否进行上午，主要是针对扣除英国车队15分和40万欧元的处罚。

“因为这很复杂，我们需要小心地平衡这项运动的利益和处罚的连贯性，”法国人说道，“我们正在研究是否对处罚进行上诉，显然不是决定。”

阿比特博尔表示雷诺对国际汽联调查后的发现和结论感到“满意”，因为“国际汽联赛会干事确定了某些部件违反了竞赛规则”，但同时也质疑“真的是技术事务，却出现在竞赛规则里”。

“我认为处罚的问题有待商榷，可能是永无止尽的探讨，”法国人补充说道，“我们会考虑这件事情，要知道获得的优势会持续到本赛季结束，而且是非常实质性的优势。”

国际汽联将修订规则

裁决公布之后，其他参赛车队对Racing Point的作为以及国际汽联的态度展开了辩论。而就在国际汽联公布决定之后，其明确表示将从监管者的立场采取进一步的行动，试图规避类似的行为被进一步模仿。

国际汽联单座方程式事务负责人尼古拉斯·汤姆巴兹表示将立即着手对2021年相关规则的修订，虽然单个部件的“参考”依然会被接受，但大规模的克隆将被禁止。

“我们确实计划很快对2021年竞赛规则进行一些修改，防止这（行为）变成常态，”他说道，“这会防止车队像Racing Point做的那样，使用大量照片来复制其他赛车的整个部分。”

“我们仍会接受单个部件在其所属区域被复制，但我们不想整辆赛车在本质上复制了另一辆赛车。”

虽然暂时没有细节可以透露，但是汤姆巴兹表示规则的修订不会强迫Racing Point放弃当前受到梅赛德斯启发的设计。

不过，作为F1运动的管理者，国际汽联将在接下来几周向车队“提供指导”，以此发出“明确的消息”，规避车队为2021年赛车进行同样的操作。

汤姆巴兹曾是法拉利的首席设计师。他坦言“克隆”行为在F1有着很长的历史，而国际汽联明白无法彻底禁止。但是他认为Racing Point的做法有些过头，是对正常秩序的“扰乱”。

“复制已经在F1存在了很久，”他说道，“人们拍照，有时候反向工程，做出相似的概念。在有些地方，甚至是与其他车队完全相同的概念、非常相近的概念。我们不认为这在未来会完全停止。”

“但是我们着实认为Racing Point上升到了另一个水平。他们很清楚地想把这个理念运用到整辆赛车上。我把他们的做法称之为范式转移：他们实际上扰乱了过去40年里常规的F1赛车设计工序。”

“所以不应该因为他们最初决定按照这个方式而处罚他们。但是我们认为F1不应该变成这个样子。我们不想明年出现8-10辆梅赛德斯或者梅赛德斯的复制品，使得主要的技术技术成为你如何那么做。我们不想让这变成常态话的F1。”