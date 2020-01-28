雷诺缺乏"力量"去有效利用1500万英镑的投资

这家法国车辆制造商在2019赛季面临着一些困境，他们在完成一次重大升级后来到车队的主场保罗·里卡德赛道，却并没有实现他们所预期的进步。

这导致了车队对管理层进行了内部评估，得出的结论是车队需要重组。在对车队工作人员进行岗位调动的同时，他们也雇佣了前迈凯伦的工程师帕特·弗莱担任高级职务。

雷诺F1运动总监西里尔•阿比特博尔表示他们从去年的经验中总结的重要一点是他们需要在技术层面获得更强的领导力。

“我们车队中似乎缺乏一些在技术领域的领导力，能够整合我们所有的资源并凝聚起来。”他告诉Motorsport.com，“我们谈论了许多数据，比如Enstone工厂有750名员工。这非常庞大，并且我们还有1500万英镑的投资。”

“但你知道，所有的这些都要有人来驱动。而我和我的团队感到，我们在技术领导团队方面有些薄弱。因此我们把帕特招入麾下。”

阿比特博尔表示2019赛季雷诺的表现不尽人意，由诸多因素导致，包括没有在赛程的初始阶段最大化地激发赛车的速度。

“我认为在赛季的第一阶段我们有一辆不错的赛车，”他说，“但这并不明显，因为我们没能及时地把优势转变为结果或者说拿到更多的积分，而只是在理论上能够我们的对手抗衡。”

“这其中有许多的原因：稳定性、引擎、赛道上的表现、进站的表现以及车队的策略。以及车手的一些情况，尤其是丹尼尔（里卡多）对赛车的逐渐适应。因此不幸的是，当我们的赛车在转态良好时未能及时取得积分。”

阿比特博尔也提及在法国大奖赛时对赛车升级的失败，暴露了赛车设计理念上的问题，并且不可能在赛季中被解决——也为迈凯伦车队的超越提供机会。

“当我们希望能够将赛车提升一个水平的时候，并没有奏效，”他说，“因此我们发现在整体理念中存在着一些对车辆研发的限制。”

“这是我们在赛季第二阶段中面临的问题。它的难度更大，而其他车队在研发上比我们做得更好。迈凯伦一开始受益于我们在引擎方面取得的进步，之后是赛季中我们持续的引擎进步。”

阿比特博尔说雷诺已经懂得必须在赛季开始时就最大化他们的机会，同时专注于实现长期目标。

“在赛季开始时真正关键的，不是理论上的车辆性能，而是能够在每一场比赛里拿到应有的成绩，”他说，“所以不是最强大的速度，而是坚实的整体，确保其可靠性。此时，车队需要做好准备来配合车手，令他们为最大限度地激发赛车的性能做好准备。”

翻译/七七