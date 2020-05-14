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Formula 1 / 突发新闻

雷诺确认里卡多本赛季结束后离开

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雷诺确认里卡多本赛季结束后离开
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2020年5月14日 上午9:15

在塞巴斯蒂安·维特尔决定离开法拉利之后，雷诺确认丹尼尔·里卡多将在2020年结束后离开，并且承认续约进展受阻。

里卡多在2018年夏天做出离开红牛的决定后，但是并非前往其他两大豪门车队，而是与位居中游但目标重返第一集团的雷诺签约两年。

然而，法国制造商在2019赛季的表现令澳大利亚人感到失望，尽管他始终公开表示希望能够一起取得成功。

本周二，维特尔与法拉利联合宣布在今年结束后不再继续合作，推到了车手市场的多米诺骨牌。但是各种信号表明，法拉利已经与西班牙车手卡洛斯·塞恩斯达成共识，只待他与迈凯伦完成法律上的手续。

这意味着里卡多也不会前往马拉内罗成为查尔斯·莱克勒克明年的新搭档，而是投奔2018年他深度接洽过，但当时还没有令他信服的迈凯伦。英国车队预计将很快宣布澳大利亚人会加盟的消息。

至于里卡多离开留下的空缺将由谁填补，成为接下来最关注的焦点，特别是两届世界冠军费尔南多·阿隆索是否会在2021年返回F1。

就在5月13日F1庆祝“70岁”之际，雷诺车队与阿隆索在推特上“眉来眼去”，更加滋长了猜测。西班牙人此前已经多次表示，他希望在休息了两年后回到F1，而且瞄准2021年改革。但是，新冠肺炎疫情使得技术规则改革被推迟到2022年。

由于种种历史原因，留给阿隆索的选择并不多，而雷诺是他赢得世界冠军的车队。并且，当初他在与迈凯伦在2007赛季后不欢而散后，也是回到法国车队过渡，等待加入法拉利。只不过，在忍受了2015-2018年连续4个赛季的中游煎熬之后，他是否愿意在明年再次去经历，是关键的问题。

不过可以理解的是，雷诺并不急于做出决定，因为其实有不少选择。除了暂时待业的尼科·霍肯伯格和渊源深厚的哈斯车手罗曼·格罗斯让之外，雷诺运动学院的周冠宇或克里斯蒂安·伦德嘉德若能在今年F2赛季恢复后拿到申请“超级驾照”所需的积分，也未尝不是一种选择。

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Author Frankie Mao

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