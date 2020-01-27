登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

雷诺确定弗莱上任时间

shares
comments
雷诺确定弗莱上任时间
By:
2020年1月27日 下午3:58

雷诺F1车队确定帕特·弗莱将成为车队新任底盘技术总监，并将在2月5日正式走马上任。

2019赛季结束后，原本在雷诺担任底盘技术总监的尼克·切斯特告别了他服务了19年的Enstone基地。在那之前，法国制造商车队已经公布了弗莱将在今年加盟车队的消息，但当时没有确定他的职务。

现年55岁的弗莱曾先后在贝纳通、迈凯伦、法拉利和马诺工作过。2014年从法拉利离开后，他在2016年出任了马诺的技术顾问。2018年九月初，他回到曾经工作过八年（1993-2010年）的迈凯伦，出任临时的工程总监，帮助车队度过了詹姆斯基上任前的艰难时期。而去年七年，他开始了“花园假期”，等待到雷诺上岗。

雷诺定于2月12日在巴黎举行2020赛季启动发布会，届时也将成为弗莱改换门庭后的第一次公开亮相。

法国车队在2019赛季获得年度第五名，未能完成“保四”并缩小同三大车队差距的目标，但是没有停止招兵买马。2020赛季，埃斯特班·奥康取代了尼科霍肯伯格，将搭档丹尼尔·里卡多一起参赛。此外，根据雷诺此前的官方声明，还将有一名重磅技术人员从其他车队加盟。

Related video

Next article
汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”

Previous article

汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Formula 1 Next session

阿布扎比大奖赛

阿布扎比大奖赛

28 11月 - 1 12月

Trending

1
Formula 1

汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”

Latest videos

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版 33:51
Formula 1

2020 Autosport国际汽车运动展：查尔斯·莱克勒克采访完整版

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师 01:14
Formula 1

马石油为2020赛季F1招募赛道油液工程师

河内赛道模拟圈 01:47
Formula 1

河内赛道模拟圈

第一轮季前测试总结 12:51
Formula 1

第一轮季前测试总结

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？ 09:34
Formula 1

维斯塔潘首次接受“公共服务”处罚管用吗？

Latest news

雷诺确定弗莱上任时间
F1

雷诺确定弗莱上任时间

汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”
F1

汉密尔顿为布莱恩特意外去世“深感悲伤”

马尔科：维斯塔潘的成熟“远超平均水平”
F1

马尔科：维斯塔潘的成熟“远超平均水平”

阿尔法·罗密欧确定2020年新车亮相时间
F1

阿尔法·罗密欧确定2020年新车亮相时间

三亚EPrix和中国大奖赛目前未受“武汉肺炎”影响
F1

三亚EPrix和中国大奖赛目前未受“武汉肺炎”影响

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权