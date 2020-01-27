雷诺确定弗莱上任时间

2019赛季结束后，原本在雷诺担任底盘技术总监的尼克·切斯特告别了他服务了19年的Enstone基地。在那之前，法国制造商车队已经公布了弗莱将在今年加盟车队的消息，但当时没有确定他的职务。

现年55岁的弗莱曾先后在贝纳通、迈凯伦、法拉利和马诺工作过。2014年从法拉利离开后，他在2016年出任了马诺的技术顾问。2018年九月初，他回到曾经工作过八年（1993-2010年）的迈凯伦，出任临时的工程总监，帮助车队度过了詹姆斯基上任前的艰难时期。而去年七年，他开始了“花园假期”，等待到雷诺上岗。

雷诺定于2月12日在巴黎举行2020赛季启动发布会，届时也将成为弗莱改换门庭后的第一次公开亮相。

法国车队在2019赛季获得年度第五名，未能完成“保四”并缩小同三大车队差距的目标，但是没有停止招兵买马。2020赛季，埃斯特班·奥康取代了尼科霍肯伯格，将搭档丹尼尔·里卡多一起参赛。此外，根据雷诺此前的官方声明，还将有一名重磅技术人员从其他车队加盟。

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