雷诺相信冠名伙伴加入有助于锁定F1未来

2020赛季在澳大利亚墨尔本揭幕前夕，雷诺在本周三公布了R.S.20的正式涂装，沿袭了上赛季的黄色主题色。同时，法国车队宣布了达成一项赞助合作协议，DP World成为其全球物流及冠名合作伙伴。

双方没有透露本次协议的年限，这家“全球货主供应链解决方案供应商”的到来，意味着该法国制造商的F1车队更名为“雷诺DP World F1车队”。

去年雷诺在输给了使用其引擎的迈凯伦之后，在制造商年度积分榜上名列第五。相比2018赛季取得三大车队之外排名最高车队的成绩，这个战绩无疑有所倒退，从而进一步滋生了关于其在2020年后继续参与F1不确定的传闻。

当被Motorsport.com问到新协议给车队确保F1未来带来多大好处时，雷诺赛车项目主管西里尔·阿比特博尔表示： “我认为这有帮助，这肯定是向正确方向迈出的一步。”

“这是冬歇期我们谈论过的事情，一切都在向好的方向发展。现在，直到事情确定完成或没有完成，就仍然会有关于《协和协议》的讨论，所以直到《协和协议》签订之前，事情就没有落定。”

“但是更好的金钱分配、良好的财政规则（都是好的）。我们仍然有很多纠纷需要解决，但是经济环境是一项挑战。一切像这样的事情都在朝着正确的方向发展。此时此刻，仅凭一次短期的合作，我不能确定。但是绝对好处很多。”

2021年改革只剩下九个月不到时间。虽然技术规则已经出炉，但是事关F1商业发展命脉的《协和协议》还未签署。从新赛季开始，F1将启用“预算帽”，因此尤其是中游集团车队都极力设法从奖金分配中得到更多