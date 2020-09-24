雷诺新CEO为车队注入“福特大战法拉利”精神

上世纪60年代，充满雄心壮志的福特品牌打造了福特GT40赛车，并成功战胜了当时在勒芒赛事中占据统治车队的法拉利车队。早前时候，美国制造商的故事被拍摄成了一部叫座的好莱坞电影，由马特•戴蒙和克里斯蒂安•贝尔主演。

德梅奥于今年7月接管了法国汽车制造商，并“火速”将自己的愿景付诸于现实，包括决定将雷诺F1车队更名为Alpine，以重塑这一法国小型跑车品牌。

阿比特博尔表示，德梅奥所灌输的全新精神为车队带来了巨大的前进动力，并且雷诺对于F1的热情也打消了人们对于法国制造商是否将继续参赛的所有怀疑。

“他给予的帮助是相当巨大的，”阿比特博尔在接受Motorsport.com的独家采访时说。“坦率地说，即使他不打算干预日常事务，但他是一位变革者，让我知道有人在幕后期待着车队能有所表现，这就是最基本的支持。而且他也会在任何时候为我们提供帮助。”

“他对于赛车运动很了解，对人们也很熟悉。他对这项运动的了解也意味着他重视和欣赏这项运动的难度和竞争性。对我来说，如果让我做一个比喻，它就像《极速车王》这部电影一样。对我来说，他不仅仅把它当作一项业务，还带着情感和决心，就像福特过去决心要击败法拉利时那样。”

虽然雷诺目前在车队积分榜上排名第六，但它仍在与一些车队争夺仅次于梅赛德斯和红牛的第三席位。但是，尽管雷诺挑战领奖台的表现意味着其本赛季取得了明显的进步，但阿比特博尔对于目前的情况依旧尚未满足。

“在这项运动中，唯一重要的是单圈成绩和最终的冠军，”法国人表示，“在这方面，我们仍然不够好。但如果有一些不错的进展迹象，那也是好的。”

“我认为几年前我们有一些不错的进展，但我认为这种进展有点嘎然而止了，可能是由于当时赛车运用了错误的空气动力学理念。

“所以我们决定采用一种完全不同的空气动力学理念，但这总是伴随着风险。特别是对于像我们这样规模的组织来说。但实际上，我们不仅得以挽回在改变理念的过程中失去的东西，而且还能不断进步。我们看到它起作用了。

“我们进行了很好的升级，在冬天取得了不错的发展，并且在赛季开始阶段也进行了有效升级。还有更多的举措将会逐一落实。我们看到的是车队开始更好地配合所有已经发生的变化，我们对于赛车也有了更好的理解。

“但现实是，我认为我们仍然无法挖掘出赛车和车队的所有潜力。我们没有取得我们应得的成绩，因此没有达到我们想要的位置，所以在这个竞争如此激烈的赛场上，我宁愿把注意力集中在消极方面，而不是积极方面。”

翻译/小飞侠