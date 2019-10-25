雷诺放弃对日本大奖赛裁决上诉

铃鹿赛后，Racing Point车队向当值赛会干事递交了针对雷诺赛车涉嫌使用违规刹车配比系统的抗议书。国际汽联予以接受并派出技术部门代表进行仔细的审查。

墨西哥大奖赛之前，国际汽联公布了检查结果和赛会干事的裁决。国际汽联技术部门认定，虽然雷诺的刹车平衡调节系统——方向盘上的按钮——并不像其竞争对手声称的那样“预先设定，可以持续一整圈”，因此不违反技术规则，但还是违反了车手必须独立、不受协助地驾驶赛车的竞赛规则。因此，日本大奖赛的赛会干事小组取消了里卡多和尼科·霍恩伯格的第六名和第十名。

这次判罚事关车队第四和第五名的争夺。被取消当站积分后，雷诺落后排名第四的迈凯伦43分，而红牛二队和Racing Point在得到额外的分数后，分别只相差法国车队6分和10分。

尽管如此，雷诺在截至时间之前确认，其决定不就判决结果进行上诉，尽管对技术检查的决定和具体实施的出发持保留意见。

“我们对赛会干事的决定感到遗憾，尤其是实施处罚的严厉，”雷诺在声明书中表示，“我们的观点是，该处罚与车手获得的任何好处是不成比例的，特别是该系统在确认完全合规且富有创新精神的情况下使用的。”

“这一处罚与之前类似违规的处罚不一致，正如赛会干事在决定中承认的，但是没有进一步的论点。”

尽管雷诺坚持表示该系统“减少车手的工作量但没有提高赛车的性能”，但是由于“没有新证据”，因此不愿为上诉投入更多精力。

这次判罚也对车手年度积分榜的排名带来了影响，原本第六名完赛的里卡多被取消了八个积分后，停留在34分，跌出了前十名。

“我们很生气，也很沮丧，但是作为一个团队，我们像是‘管它呢，让我们先拿回这些我们失去的积分‘，所以这是动力，”澳大利亚人表示，“你应该把糟糕的日子转化为动力，我认为这是最好的方式，并且对好日子心存感激。”

“比赛已经大约是两周前了，我在比赛里尽了努力来争取好成绩。我认为比赛本身挺好，虽然积分是没了，但是我也没法改变。”

“我们必须让这件事过掉，往前看。如果我们一直纠结这些不幸或今年其他类似的情况，那我们可能总会为自己感到难过。”