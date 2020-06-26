雷诺担心一个阳性病例足以导致退赛

在延期3个半月之后，F1新赛季将于下周在奥地利开始。届时比赛将以空场的方式进行，而FOM和国际汽联为此制定了周详的防疫计划，包括常规的病毒检测、佩戴个人防护设备、保持社交距离等，并且车队必须按照“新程序”来进行赛车作业。

为了最大程度做好安全工作，车队也分别定下各自的方案。例如，把两辆赛车的机械师团队分成两组，避免交叉工作。

原来的澳大利亚揭幕战，因为迈凯伦一名成员在周四确定感染了病毒之后，在周五上午被晋级叫停。事后迈凯伦承认，早在前往墨尔本之前，车队内部已经商量过，只要有任何人员感染，就退出比赛。

虽然如今的情况已经不同，车队、FOM和国际汽联都准备了各种预案，而且雷诺已经由测试团队在红牛环赛道对新的作业程序进行操练，但是阿比特博尔还是认为很难在实际比赛期间进行把控，甚至仍有车队被迫退出的可能。

昨天在雷诺召开的赛季重启视频媒体会上，法国人表示：“我认为这是风险和现实情况之间的平衡，而这个平衡很难找到。我认为最大的挑战会是执行。我们已经组成了一个大圈子和小圈子。所以如果出现阳性病例，它会限制在小圈子里。

“因为风险是存在的，我们仍然在进行沟通。风险就是，如果一个人检测结果为阳性，那么整支车队立即玩完，至少在检测的时候如此，那可能耗去一整天——24小时。如果阳性病例出现在周六早上，你就没法参加排位赛，然后就没法参加比赛。”

“我认为我们仍然需要进行一点讨论，如何在风险、一些常识、参加比赛之间达到平衡，即使我完全理解国际汽联和车队已经完成的工作。”

升级计划

尽管如此，面对新赛季终于将开始，雷诺在赛车开发方面马不停蹄，而且计划在红牛环对RS20赛车进行“三连升级”。

“升级正在打造中，”阿比特博尔表示，“内部生产花了巨大的努力，把原本要用在越南、荷兰和巴塞罗那的套件重新准备好以便在奥地利装上赛车。那些比赛显然没有进行过，但是原本应该拥有的性能会在斯皮尔堡展现出来。”

去年，雷诺在中游集团的竞争中被迈凯伦击败，退步到年度第五。虽然对赛车打造工作满意，但是阿比特博尔在成绩的话题上非常小心。

“我不想把期待设得太高，因为我们知道去年我们的赛车真的真的很糟糕，”法国人说，“我们只是希望今年会稍微好一点。就冬季测试来说，我们仍然不能完全确定我们赛车的竞争力。当前我不想说太多。”