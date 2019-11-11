雷诺承认调整人员结构存在难度

美国大奖赛期间，雷诺宣布帕特·弗莱和德克·德比尔将在2020年加盟车队，前者将出任高级工程之物，后者会成为空气动力学部门的管理者。

本赛季雷诺继续加大投入，但是尽管迎来丹尼尔·里卡多，但是目前车队在积分榜上落后迈凯伦38分。要想保住上赛季结束时的第四名，对法国车队来说难度不小。加上近期又有传言声称雷诺对坚持参加F1的决心产生动摇，阿比特博尔表示他的车队必须在工作上保持坚定。

“当你宣布对空气动力学部门重组的时候，其实你已经为此工作了好几周，而不是因为日本的比赛结果令人失望才做的改变，”对于车队内部调整对外宣布的时间点的选择以及外界的质疑声，阿比特博尔解释说。

“消极的声音会非常消极。有时候幕后工作和表象之间的差距非常大。但是你还是要对人们可以看到的表象负责，（哪怕）没必要对你（幕后）做了什么。我猜这是我们在这个世界里需要面对的困难之一。”

“这是认知上的难题，但是我认为我们需要在行动和做决定时保持镇定、保持专注，同时还有自信——这恰恰不是我的强项。但那也是为什么我们能一起成长。我们正在一起强大起来，能够亲身经历才是好事。”

保罗·里卡多“转折点”

去年获得年度第四，是雷诺以制造商车队身份重返F1后最好的年度成绩。在连续挖角马辛·巴德科沃斯基（前国际汽联技术总监）、里卡多等“强援”并扩建Enstone工厂之后，阿比特博尔在2019赛季前信心十足。但是赛季开始之后，却是使用雷诺引擎的迈凯伦进步更大，同时在积分榜上领先法国制造商。

在保罗·里卡德赛道进行的法国大奖赛，是雷诺全赛季里最重要的比赛之一。但是相对迈凯伦，法国车队无论在成绩和表现上，都无法令人满意。阿比特博尔透露，事实上从那场比赛结束后，他就决定对车队骨干结构进行调整。

“你可能记得我在赛季初的时候有点情绪高涨，”法国人对Motorsport.com说道，“我提到了我们的期许，不是成绩方面，因为我从来没说过我们会登上领奖台或疯狂的成绩。但是对我来说，法国大奖赛是转折点。”

“我们想要实现一系列的进步，但是没有按照我们想的方式实现。这是我们的转折点，所以我们需要进行分析和适应。那就是为什么从法国大奖赛到今天是比较差的一段时期，因为从做出决定到达成目标是需要花时间的。”

“不要忘记一些人员的合同情况。他们签订的是2-3年合约，所以如果你需要签下他们，你需要等他们或者去寻找其他人。这是我们我们重组车队的时候需要面对的难题之一。”

“不是因为等待的时间很长，只是需要花一些时间。现在我们已经克服了。我们宣布了完成的工作，更重要的是制造了额外的动力，因为我们在夏休期前就看到，这个赛季会又长又艰苦。”

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team Photo by: Joe Portlock / Motorsport Images

里卡多反应积极

本赛季还剩最后两场比赛。里卡多在车手积分榜上排名第八，今年的最佳战绩是在蒙扎获得第四名。虽然成绩与他的预期有所出入，但是他对雷诺人员结构得到壮大表示高兴。

“当我加入车队的时候，还有一些情况没有确定，”澳大利亚人向Motorsport.com表示，“我认为今年确实不完美。所以我猜有一些事情需要进行改变和尝试，以便调整到位。”

“我认为更重要的是，车队知道需要在一些地方做得更好，而且他们正在行动，我喜欢他们的主动性。那是否是正确的决定，让我们拭目以待。但是我尊重这种改变的勇气。”