雷诺将在奥地利进行私人测试

在本周中梅赛德斯用两年前的旧赛车为下月初2020赛季的启动针对卫生安全的“标准”进行练习之后，雷诺也决定在下周进行自己的私人测试。

里卡多将在下周二（6月17日）先驾驶RS18赛车，周三（6月18日）则将由埃斯特班·里卡多接手。

本次测试由雷诺的测试车队负责执行，目前车队成员已经成功入境奥地利。之所以没有选择距离车队Enstone基地最近的银石或法国的保罗·里卡多，是因为英国和法国对入境人士实施的14天检疫隔离制度，使其难以同时保证引擎、底盘工程师在出入境后后免受隔离影响。

不过，在赛季第一场比赛开始前两周，在比赛地红牛环赛道进行测试，显然将使雷诺有机会了解比赛周末的环境。

雷诺车队主管西里尔·阿比特博尔表示：“非常感谢所有车队成员，他们找到了后勤方案，让我们车手能够为在奥地利进行的本赛季前二场比赛做最好的准备。”

除了雷诺之外，法拉利也将于近期使用旧赛车进行私人测试。而Racing Point和AlphaTauri将以今年的新赛车，借着剩余的“宣传片拍摄日”来比赛做准备。

两种测试的区别在于，用旧赛车不受竞赛规则的限制，每天没有里程数规定，而“拍摄日”有100公里的里程数上限，而且只能使用轮胎供应商倍耐力专门定制的“展示轮胎”。