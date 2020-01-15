雷诺将于2月12日举行“赛季启动会”

2019赛季，尽管这雷诺迎来了里卡多的加盟，但是全年发挥没有达到预期。赛季结束时，法国车队不仅没能缩小同三大车队的差距，还没能保住前一赛季的年度第四名，被迈凯伦击败后位列第五名。

上赛季前半段，面对迈凯伦的强大压力，雷诺在夏休期过后做出重大决定并在比利时大奖赛前宣布奥康将在2020年取代效力车队多年的尼科·霍肯伯格，而且双方签订了二年合约。而12月的阿布扎比测试中，法国人已经连续二天驾驶了雷诺RS19赛车，提前进行了适应。

不仅如此，雷诺的技术部门重组又完成了一次调整，在Enstone基地服务多年的尼克·切斯特已经离开。目前，法国车队的空气动力学部门由德克·德比尔全权管理， Vince Todd临时出任空力部门副主管，而原先负责雷诺未来赛车项目的空气动力学专家James Rogers被提拔为首席空气动力学家。而今年，车队还将有两名技术大将加入，除了帕特·弗莱之外，另有一名未被透露姓名的重要人员。

据Motorsport中文网了解，本次赛季启动会，周冠宇也将作为雷诺运动学院成员之一参加。去年，首次征战F2锦标赛的周冠宇在个人新秀赛季里发挥出现，先后五次登上领奖台，并在银石摘下了周六主赛的杆位。赛季结束时，作为全年唯一积分达到100分以上的新秀车手，这位年轻的中国车手荣获了“年度最佳新人奖”。今年，周冠宇将继续代表UNI-Virtuosi车队参加F2。

与此同时，Motorsport中文网理解，去年已经在雷诺F1车队担任研发车手的他，将在F2赛季间歇期承担更多的F1模拟器驾驶工作。

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