雷诺宣布2025年后终止F1引擎项目

雷诺集团确认将在2026年新规则时代到来之前关闭其F1引擎，尽管这一决定遭致了工厂员工的集体抗议。

几个月来，这家法国汽车制造商的F1未来引起了诸多猜测，特别是弗拉维奥·布里亚托雷被任命为Alpine顾问之后，一直在与梅赛德斯就客户动力单元协议进行谈判。

本周一，即9月30日，雷诺通过Alpine汽车公司发表声明，正式宣告了其F1引擎项目将在2025年底完全关闭，在此期间，Alpine车队在2025赛季里将继续使用当前的动力单元。根据这份声明，雷诺位于法国维里的F1引擎工厂将转型为一个工程中心，以帮助为未来雷诺和Alpine汽车的尖端技术做出贡献。声明中写道：“在维里的F1活动，不包括新引擎的开发，将持续到2025赛季结束。”

该设施将被重命名为“高科技Alpine中心”（Hypertech Alpine Center），业务项目将包括开发未来的Alpine超级跑车、未来电池技术的工作以及电动机技术的研发。维里工厂将继续为雷诺的其他赛车项目提供技术支持，包括Alpine的WEC项目和客户项目，以及为合作伙伴品牌参加FE和越野拉力提供服务。不过，Alpine方面表示，尽管F1引擎项目被放弃，但仍会继续监测大奖赛赛事的发展。

“在与维里-夏蒂永的员工代表进行协商和对话后，Alpine已决定成立一个F1监测单位，”声明中表示。“该单位的目的是保持员工在这项运动方面的知识和技能，并在Hypertech Alpine各种项目中保持在创新前沿。”

Alpine方面坚称维里的所有现任员工将保证未来会有工作。Alpine首席执行官菲利佩·克里夫表示：“创建这个高科技Alpine中心是Alpine发展战略的关键，更广泛地说，是集团创新战略的关键。这是维里-夏蒂永工厂历史上的一个转折点，它将确保随机应变能力得到连续，并将其稀有的技能纳入集团雄心勃勃的未来，同时加强Alpine作为'创新车库'的地位。”

“它的赛车DNA仍然是品牌的基石。 得益于高科技Alpine，它将继续推动一个前所未有的工业和汽车项目。”

Alpine protestors from Viry-Chatillon Photo by: Anaël Bernier - Horizons Multiples

维里工厂抗议

雷诺引擎从1977年起参加F1，创造过辉煌的历史，包括12个制造商世界冠军和11个车手世界冠军。截止至本赛季新加坡大奖赛，其完成了741次大奖赛发车，赢得了其中169场；有11支车队使用过其引擎，85位车手驾驶过其提供动力的赛车，包括奈基尔·曼塞尔（1992）、阿兰·普罗斯特（1993）、迈克尔·舒马赫（1995）、达蒙·希尔（1996）、杰克·维尔纽夫（1997）、费尔南多·阿隆索（2005-2006）、塞巴斯蒂安·维特尔（2010-2013）赢得世界冠军时。

自从雷诺关闭F1引擎项目被提上日程之后，维里工厂的员工就发起抗议。他们认为此举很不合理，因为母公司试图放弃为自主研发引擎提供资金，通过使用客户引擎来节约成本，有违其赛车运动的基因。为此，在蒙扎进行的意大利大奖赛周五，数百名前往现场的员工身穿印有“ViryOnTrack”字样的体恤，在看台上进行无声的抗议。

据悉，经过雷诺集团CEO卢卡·德梅奥和他新近任命的顾问布里亚托雷的评估，选择梅赛德斯动力单元是2026年起最好的方案。这么做不仅能够大幅度降低参加F1的成本，而且他们相信能够保证Alpine赛车得到有竞争力的动力单元——因为当前与竞争对手相比，雷诺引擎明显性能不足。可以理解的是，目前Alpine与梅赛德斯的讨论仍在进行中，双方还没有达成协议。