雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试

这成为今年6月阿隆索确认将于2021赛季作为雷诺车手重返F1后，第一次驾驶法国车队的赛车出场。

雷诺刚刚在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛中，由本赛季结束后将离队的丹尼尔·里卡多拿到了其2011年马来西亚大奖赛以来的第一个领奖台成绩，也是2015年以厂商车队身份回归后的第一次登台。

上个月，今年余下时间里没有其他赛事任务的阿隆索在接受采访时表示，只要雷诺在2020赛季其余时间里有需要，他定会竭尽所能提供协助。而雷诺F1项目主管西里尔·阿比特博尔也承认，车队正在与国际汽联进行沟通，试图帮助西班牙人在阿布扎比测试中出场，以便适应今年的RS20赛车——因为下赛季将沿用今年的底盘。

在纽伯格林时，阿比特博尔被问到阿隆索是否会于本周在巴塞罗那驾车测试时，既不确认也不否认。不过英国时间今天一早，雷诺通过车队官方社交媒体确认了西班牙人将重返F1驾驶舱的消息。

“在两年没有驾驶过F1赛车之后，（这次驾驶将是）绝妙的感觉，“阿隆索在雷诺发布的视频中说道，并且他已经在模拟器上寻找了今年赛车的感觉。

“我记得2000年与贝纳通一起的第一次测试就是在巴塞罗那。在第一次测试过后的20年，这次将在同一条赛道上。我准备好了，但是我知道我需要学习。我会在那些圈里发现很多。“

阿隆索上一次驾驶F1赛车，是2018年巴林季中测试里。当时，刚刚才告别F1赛道后几个月，他就重新坐进迈凯伦赛车出场。而过去两年里，西班牙人与丰田一起两次赢得勒芒24小时的桂冠，在今年年初称雄戴通纳24小时，又首次挑战了达喀尔拉力赛。

2005和2006年，阿隆索与雷诺一起赢得了自己的两个世界冠军头衔。不过2021赛季，雷诺F1车队将重新以法国公司旗下”Alpine“跑车的名字命名。