Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
西班牙大奖赛
14 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
比利时大奖赛
28 8月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
意大利大奖赛
04 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
托斯卡纳大奖赛
11 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
Russian GP
25 9月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
艾菲尔大奖赛
09 10月
Event finished
Summary 成绩
R
Formula 1
巴林大奖赛
Tickets
27 11月
Next event in
44 days
See full schedule
See full:
日程 成绩 积分榜
登入

Motorsport Network

TV Buy tickets Store

Download your apps

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权
TV Buy tickets Store
Previous
Formula 1 / 突发新闻

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试

shares
comments
雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试
By:

雷诺F1车队官方确认费尔南多·阿隆索今天会在西班牙巴塞罗那赛道驾驶2020年F1赛车，进行“拍摄日”驾驶，尽管里程数将仅限于100公里。

这成为今年6月阿隆索确认将于2021赛季作为雷诺车手重返F1后，第一次驾驶法国车队的赛车出场。

雷诺刚刚在纽伯格林进行的艾菲尔大奖赛中，由本赛季结束后将离队的丹尼尔·里卡多拿到了其2011年马来西亚大奖赛以来的第一个领奖台成绩，也是2015年以厂商车队身份回归后的第一次登台。

上个月，今年余下时间里没有其他赛事任务的阿隆索在接受采访时表示，只要雷诺在2020赛季其余时间里有需要，他定会竭尽所能提供协助。而雷诺F1项目主管西里尔·阿比特博尔也承认，车队正在与国际汽联进行沟通，试图帮助西班牙人在阿布扎比测试中出场，以便适应今年的RS20赛车——因为下赛季将沿用今年的底盘。

在纽伯格林时，阿比特博尔被问到阿隆索是否会于本周在巴塞罗那驾车测试时，既不确认也不否认。不过英国时间今天一早，雷诺通过车队官方社交媒体确认了西班牙人将重返F1驾驶舱的消息。

 

“在两年没有驾驶过F1赛车之后，（这次驾驶将是）绝妙的感觉，“阿隆索在雷诺发布的视频中说道，并且他已经在模拟器上寻找了今年赛车的感觉。

“我记得2000年与贝纳通一起的第一次测试就是在巴塞罗那。在第一次测试过后的20年，这次将在同一条赛道上。我准备好了，但是我知道我需要学习。我会在那些圈里发现很多。“

阿隆索上一次驾驶F1赛车，是2018年巴林季中测试里。当时，刚刚才告别F1赛道后几个月，他就重新坐进迈凯伦赛车出场。而过去两年里，西班牙人与丰田一起两次赢得勒芒24小时的桂冠，在今年年初称雄戴通纳24小时，又首次挑战了达喀尔拉力赛。

2005和2006年，阿隆索与雷诺一起赢得了自己的两个世界冠军头衔。不过2021赛季，雷诺F1车队将重新以法国公司旗下”Alpine“跑车的名字命名。

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟

Previous article

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟
Load comments

About this article

Series Formula 1
Author Frankie Mao

Trending Today

范多恩没有“完全放弃”回归F1
电动方程式 电动方程式 / 突发新闻

范多恩没有“完全放弃”回归F1

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”

Latest news

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”
Formula 1 Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”

Trending

1
Formula 1

本田队2020年F1引擎进展“非常满意”

2
Formula 1

博塔斯明白2020年争冠只能靠奇迹发生

Latest news

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试
Formula 1

雷诺官方宣布阿隆索今天在巴塞罗那测试

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟
Formula 1

阿比特博尔：雷诺的进步离不开里卡多的加盟

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试
Formula 1

阿隆索将于本周在巴塞罗那为雷诺F1车队测试

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”
Formula 1

汉密尔顿：追平舒马赫纪录后，“还没有结束”

博塔斯明白2020年争冠只能靠奇迹发生
Formula 1

博塔斯明白2020年争冠只能靠奇迹发生

Latest videos

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片 03:36
Formula 1

《大奖赛大纪事》：托斯卡纳大奖赛精彩图片

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光 03:54
Formula 1

《大奖赛大纪事》：阿隆索在雷诺的时光

F1引擎模式解释 04:44
Formula 1

F1引擎模式解释

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻 08:37
Formula 1

《大奖赛大纪事》：意大利大奖赛伟大时刻

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报 08:09
Formula 1

2020比利时大奖赛梅赛德斯赛后汇报

Subscribe to our newsletter

The Motorsport.com app

Series

Motorsport Network

Contact us

© 2020 Motorsport Network. 保留所有权