雷诺大部分成员强制休假

由于2020赛季无法进行，F1车队正经历一场前所未有的经济危机，不得不采取诸多控制成本的措施。在迈凯伦、威廉姆斯、Racing Point率先宣布对部分员工强制休假——他们将接受英国政府每月不超过2500英镑的补助金，同时车手和高级管理层人员都接受降薪。

本周五，雷诺也向外界确认其采取了类似的举措。在英国Enstone基地的大部分员工将从4月15日起强制休假，直到5月31。区别在于，雷诺会在政府补助金的基础上再进行贴补，确保员工至少收到原工资的80%。而对于仍旧工作的员工的薪水，包括管理成，将以相同的百分比降薪。

至于在法国Viry-Chatillon的引擎工厂，雷诺则对F1引擎部门采取部分工作制，而且暂时定下12周的期限。但是对于没有受到国际汽联停工令影响的活动——电动方程式和客户竞赛——将在卫生状况好转、公司有需要的情况下，恢复工作。

当前雷诺的两个基地正处于停工状态，而在国际汽联宣布停工期限从原来的21天增加至35天之后，法国车队将一直停止运行直到5月3日。

“我们正经历着非常艰苦的人道和卫生环境，而法国和英格兰以及大多数举办大奖赛的国家都采取了严格的封锁，尚且不让我们衡量对这项运动的影响，”雷诺F1项目主管西里尔·阿比特博尔表示。

“因此，我们必须尽一切可能的措施来尽最大可能度过这段不确定和不活跃的长期状态，同时保护过去四年中建立的整个团队。”