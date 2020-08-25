雷诺决定撤销对Racing Point”抄袭案“上诉

最早由雷诺对Racing Point仿制去年梅赛德斯W10刹车导管的抗议，以英国车队被罚15分和40万欧元为结果。

当Racing Point向国际汽联国际上诉法庭提出上诉，试图证明自己清白的时候，雷诺和法拉利也对判决进行上诉。其中，法国车队的主管西里尔·阿比特波尔明确表示，除了要求对“抄袭”其他车队的设计做出明确的定义之外，他希望竞争对手在所有遭到抗议的比赛中获得的积分都被扣除。

然而本周二晚些时候，雷诺突然对外宣布希望撤诉，因为国际汽联承诺将在规则中划下清楚的界限，同时车队不愿意在2020赛季剩余时间里浪费精力在非比赛事务上。

“除了（判决）决定之外，该问题对F1的诚实性极其重要，无论是本赛季还是未来，”雷诺在声明中写道。

“但是，国际汽联、雷诺F1车队和所有F1利益相关者之间密集且有建设性的工作已经在保障这项运动原创性方面取得了实实在在的进展，修改了2021赛季的《竞赛规则》和《技术规则》，同时确认具备制造商资质所需的要求。

“在新《协和协议》的背景下，我们优先考虑的是实现这个战略性目标。我们应该放下本赛季开始时的争议，因为我们需要把精力集中在这一激烈且独特赛季剩余的比赛里。”

国际汽联干事对Racing Point“抄袭案”的裁决是，今年的RP20赛车的后刹车导管的“主要设计者”是梅赛德斯，因此判其违反《竞赛规则》。之后，国际汽联单座赛车事务主管尼古拉斯·汤姆巴兹斯立即表示，将会修改规则来取缔类似的抄袭行为。

尽管雷诺已经明确表示放弃上诉，法拉利到目前为止尚未传递出类似的想法。此前的西班牙大奖赛期间，意大利车队领队马蒂亚·比诺托声称其上诉的原因是需要明白国际汽联对“借鉴”行为的底线，以及车队之间的合作可以达到什么程度。可以理解的是，除非法拉利对国际汽联正在进行的规则修改工作感到信服，否则将会继续采取法律行动。