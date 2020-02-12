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Formula 1 / 突发新闻

雷诺正式启动2020赛季

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雷诺正式启动2020赛季
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2020年2月12日 下午2:32

雷诺F1车队在巴黎举行的2020赛季启动仪式上公布其最新款赛车R.S.20赛车的部分设计，但新车真容还要保留到巴塞罗那测试才会揭晓。

今年是雷诺以制造商车队身份重返F1后的第六个赛季。车队将由丹尼尔·里卡多搭档埃斯特班·奥康参赛。

去年在第四名争夺中输给了迈凯伦之后，雷诺目标在2020赛季重返中游集团的头把交椅。同时，为了争取利用2021年规则大改的机会重新买入列强行列，法国车队在去年下半年对车队技术管理层做了调整。帕特·弗莱已经正式走马上任，取代尼克·切斯特出任新的底盘技术总监。

“今年，雷诺会将其非常骄傲和多年的F1历史延续到一个新的十年——也是我们在这项运动的连续第六年，”雷诺运动部主席杰罗米·斯托尔表示。

“2020年在很多方面都是重要的一年。我们的目标是把重返F1后前三年的良好劲头重新找回来，同时为下赛季做准备，届时对所有车队都是一个新的循环。”

“随着初期构建阶段的完成，我们将比任何时候更坚定地做好出击的准备，利用2021年规则改革。我对Enstone和Viry两个基地都抱有信心，在今年再次为制造商年度第四名而战，并确保车队和雷诺品牌会在即将到来的时代取得成功。”

对雷诺来说，2019赛季积极的地方是其动力单元性能实现了提升，但是车队在整个赛季中遭遇了自身的机械可靠性问题，并且在军备竞赛中不如竞争对手。车队领队西里尔·阿比特博尔表示，2020赛季的主要任务就是克服以上问题。

“在这个前所未有激烈的赛季，重返制造商积分榜第四名仍是目标，”阿比特博尔表示。

“对这个即将到来的赛季，我们必须把重心放在冬歇期利确定的三个首要任务：从一开始就保持可靠性；在赛季非常早的时候确保高水平的研发并在赛道上达到良好的转换率。”

“然而，我们还是需要重拾信心，重塑车队的精神，每个人都拿出最好的状态，在这个前所未有漫长和充满挑战的赛季里，每个周末都最大限度地抓我机会。”

“2020年也是重要的一年，标志着一个循环的终点，也是另一个循环的准备阶段。我们必须在今年为2021年规则改革定下尽可能最好的计划。2019年下半年的组织结构调整绝对就是为了这些。”

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